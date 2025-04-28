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不到2周又1死！國6橋聳雲天再傳墜橋 男墜落70米死亡

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道六號幾乎都是高架道路，又以國姓交流道「橋聳雲天」，距地面高達70公尺，且匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」。圖／本報資料照
國道六號幾乎都是高架道路，又以國姓交流道「橋聳雲天」，距地面高達70公尺，且匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」。圖／本報資料照
國道六號國姓交流道「橋聳雲天」曾獲選「公路八景之首」，本月18日該路段西行線傳出有人墜落身亡；事隔不到2周，該路段東行線又有墜橋事故，被尋獲時已無生命跡象，經警方調查，兩案均排除有外力介入，事發原因及經過仍待釐清。

國道6號串連台中霧峰至南投埔里，全長37.6公里，幾乎都是高架道路，又以國姓交流道「橋聳雲天」，高架橋面距地面高達70公尺，且因匝道線形優美，曾獲選「公路八景之首」，近期卻接連傳出事故狀況。

據了解，高速公路局今晨7時許，透過國道監視系統發現國6東行線17K國姓交流道附近有車停靠路肩，遲未駛離，為此通報國道警方，員警到場發現車上卻沒人，懷疑可能墜橋，轉通報地方警消協尋，果然該路段下方尋獲駕駛，明顯身亡。

而因該路段西行線17.1K本月18日凌晨0時多，國道警方巡邏發現有汽車停在路肩，因車內無人，通報南投國姓地區警消協助，眾人在橋下進行搜尋，之後在該路段正下方灌木叢中發現一男子，但已無生命跡象，經調查，無外力介入。

不料，事隔不到2周又發生類似情事，經警方調查，今墜落事故，排除有外力介入，事發原因及經過仍待進一步釐清；地方警消透露，國6通車至今少說已發生9起類似事故，公部門針對高風險路段雖設置防護網，但難防有心人，效果有限。

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國道警今晨獲高公局轉通報國6東行線17K有車停靠路肩遲未駛離，員警到場發現車上沒人，經搜尋發現，駕駛墜橋身亡。圖／翻攝自「高速公路資訊網」
國道警今晨獲高公局轉通報國6東行線17K有車停靠路肩遲未駛離，員警到場發現車上沒人，經搜尋發現，駕駛墜橋身亡。圖／翻攝自「高速公路資訊網」

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