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台中向上路1至3月3事故 實施分流、區間測速改善

中央社／ 台中28日電

台中市沙鹿區向上路昨天發生追撞車禍，聯結車撞上22輛車，撞傷11人。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路昨天發生追撞車禍，聯結車撞上22輛車，撞傷11人。記者游振昇／翻攝
台中市沙鹿區向上路段，中市府統計，1至3月該路段已釀3事故，改善措施增設紐澤西護欄分隔快慢車道、分流大貨車、配合警方區間測速，調整路段號誌時制計畫。

台中市沙鹿區向上路七段與屏西路口27日上午10時13分，發生車禍事故。清水分局調查，25歲謝姓男子駕駛聯結車疑因煞車失控，沿途撞擊10輛汽車、11輛機車、1輛腳踏車，造成11人受傷，3人仍在加護病房，1人在一般病房治療。

警察局統計，向上路段今年1至3月發生3件事故，0人死亡、2人受傷，相較去年同期事故件數無增減。113年全年度發生17件事故，0人死亡、4人受傷，相較112年事故件數減少5件。

台中市交通局透過文字稿表示，沙鹿區向上路六段長下坡路段偶有追撞事故發生，研判主要多為大型車、重車因煞車失控所致，後續將持續檢討交通管制措施。

交通局表示，交通管制方面已分階段實施相關改善措施。第一、增設紐澤西護欄實體分隔快慢車道、設置「試踩剎車」、「使用低速檔」告示牌、增設減速標線、設置前方預告號誌等措施，提醒用路人注意路況並減速行駛。

第二、強制分流20噸以上大貨車，限制僅能行駛於最外側快車道。第三、配合警方實施區間測速執法，調整該路段整體號誌時制計畫，延長既有的號誌週期並增加向上路綠燈秒數，使向上路車輛得持續連鎖續進，紓緩交通壅塞現況 ，減少車隊停等機會、降低煞停次數。

警察局指出，初步分析，本次事故肇事車輛煞車機件故障所致。呼籲大型車輛司機應注意煞車系統的定期維修保養，確保煞車系統正常運作。

台中市警察局自龍井區向上路6段650號至沙鹿區向上路6段800號間（距離約1.7公里）建置區間測速設備、沙鹿區向上路752號前設置固定式測速照相設備，以提醒駕駛人行經該路段、路口時，應確實遵守交通規則。

台中市 測速

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