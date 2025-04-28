快訊

強迫英檢？打亂學校行事曆 教師團體籲暫緩強制抽測

棒球／王建民親自指導帛琉棒球隊 前大聯盟投手還為全隊簽名

持有2845部未成年性影像...黃子佼沒出席 委由律師和5被害人成立調解

聽新聞
0:00 / 0:00

中壢33歲男嗆罷團高齡志工「見一次打一次」 被依恐嚇罪嫌偵辦

桃園電子報／ 桃園電子報

公民團體發起大罷免行動，全台各地有不少罷團志工在擺攤拉連署。日前罷免立委魯明哲的罷團志工卻與反對者發生衝突，33歲宋姓男子因對高齡志工說出「見一次打一次」，已涉嫌恐嚇，被中壢警分局依刑法恐嚇罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

bs56g46wf5
宋男疑似不滿罷團未經同意在朋友店門口擺攤影響生意，與罷團志工70歲蒲黃姓婦人及65歲黃姓婦人發生衝突。圖：讀者提供

據悉，宋男疑似不滿罷團未經同意在朋友店門口擺攤影響生意，與罷團志工70歲蒲黃姓婦人及65歲黃姓婦人發生衝突，宋男要求對方10分鐘內離開，揚言「再給我看到你們，我見一次打一次。」更飆粗口說「X娘咧，找死。」中壢警分局中福派出所獲報到場處理，將雙方隔開，避免衝突擴大，民進黨籍市議員黃崇真的助理也到場關心。警方並依法告知雙方權利義務，不過當事人均無意願提告。

當時有其他志工假裝是路人，將衝突過程用手機錄下，該影片在網路上曝光。中壢分局表示，警方檢視側錄影片後請示桃檢，再次通知雙方當事人到案說明，訊後將依刑法恐嚇罪嫌函請偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，言論自由受憲法保障，表達意見應在合法範圍內，若涉不法，警方必定依法偵處，確保社會安定。

 

 

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢33歲男嗆罷團高齡志工「見一次打一次」 被依恐嚇罪嫌偵辦

延伸閱讀：

  1. 醫院最愛大學生排行揭曉 長庚科大「就業保證」獲高度肯定
  2. 寒假將至！大園警前進校園宣導交通與反詐觀念

中壢 恐嚇 衝突

延伸閱讀

「大罷免過6席可能性很大！」 陳敏鳳點名：藍營這2人危險了

全台大罷免…台中這3區罷藍委過二階 送件日期曝光

不滿路邊轎車噪音 2男拿刀棍理論「車主急逃」…中壢市民目睹：快嚇瘋

不滿排氣管太大聲！中壢2男竟持刀追人 遭警方帶回

相關新聞

不到2周又1死！國6橋聳雲天再傳墜橋 男墜落70米死亡

國道六號國姓交流道「橋聳雲天」曾獲選「公路八景之首」，本月18日該路段西行線傳出有人墜落身亡；事隔不到2周，該路段東行線...

影／無故遭敲車窗！車主靠「這物」錄下關鍵證據

有民眾在臉書社團「記憶八德」PO文指出，昨(27)日凌晨12時13分左右，開車行經八德區東勇北路、國道二號橋下附近時，遇到一輛機車，後座男子突然脫下安全帽敲擊其副駕駛座車窗。民眾透過行車記錄器錄下聲音

台中向上路聯結車肇事10人傷 盧秀燕：司機承認煞車器壞了

台中市沙鹿區向上路長下坡路段昨天發生聯結車疑煞車失靈，連撞22輛車重大事故。市長盧秀燕上午受訪時說，目前已有6人出院，尚...

台中清水獨居老翁7樓墜樓 送醫急救不治

台中市清水區今天發生墜樓意外，67歲獨居男子疑從大樓7樓墜落，掉在一樓車庫頂端，送醫急救不治，警方調查後排除他殺，已通知...

台中男疑躲賣場女廁偷拍 警查扣手機擴大追查

台中市警察局第六分局昨天獲報，疑有男子躲在西屯區某量販賣場女廁偷拍，員警到場將嫌疑人帶回，並查扣所持手機，擴大追查其他被...

跨年舞台工人摔死 家屬跟蔣萬安討公道提紀念碑4訴求

北市府去年跨年晚會舞台搭建發生工人拉外‧阿利克從18米高處墜落，送醫後傷重不治。事發4個月，拉外家屬今在勞團陪同下，赴市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。