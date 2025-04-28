公民團體發起大罷免行動，全台各地有不少罷團志工在擺攤拉連署。日前罷免立委魯明哲的罷團志工卻與反對者發生衝突，33歲宋姓男子因對高齡志工說出「見一次打一次」，已涉嫌恐嚇，被中壢警分局依刑法恐嚇罪嫌函請桃園地檢署偵辦。

宋男疑似不滿罷團未經同意在朋友店門口擺攤影響生意，與罷團志工70歲蒲黃姓婦人及65歲黃姓婦人發生衝突。圖：讀者提供

據悉，宋男疑似不滿罷團未經同意在朋友店門口擺攤影響生意，與罷團志工70歲蒲黃姓婦人及65歲黃姓婦人發生衝突，宋男要求對方10分鐘內離開，揚言「再給我看到你們，我見一次打一次。」更飆粗口說「X娘咧，找死。」中壢警分局中福派出所獲報到場處理，將雙方隔開，避免衝突擴大，民進黨籍市議員黃崇真的助理也到場關心。警方並依法告知雙方權利義務，不過當事人均無意願提告。

當時有其他志工假裝是路人，將衝突過程用手機錄下，該影片在網路上曝光。中壢分局表示，警方檢視側錄影片後請示桃檢，再次通知雙方當事人到案說明，訊後將依刑法恐嚇罪嫌函請偵辦。

中壢分局長林鼎泰強調，言論自由受憲法保障，表達意見應在合法範圍內，若涉不法，警方必定依法偵處，確保社會安定。

本文章來自《桃園電子報》。原文：中壢33歲男嗆罷團高齡志工「見一次打一次」 被依恐嚇罪嫌偵辦