桃園市八德區一名2歲李姓男童昨(27)日下午趁著桃園龍岡米干節最後一天，與母親一起前往龍岡地區遊玩，沒想到一個不留神，男童竟與母親走散，男童一個人站在路旁嚎啕大哭、不知所措，所幸在路口執行交通疏導的平鎮警分局員警發現異狀，立即上前協助。警方請里長協助廣播，也挨家挨戶尋人，終於找到正在焦急尋找兒子的男童母親，母子倆總算能平安團聚。

在員警即時協助下，男童與家人平安團聚。圖：讀者提供

平鎮分局表示，男童昨日下午與母親一同參與龍岡米干節活動，不料在人潮洶湧中，一時不慎與母親走散，驚慌失措的男童獨自站在路旁嚎啕大哭，所幸正在附近執行交通疏導勤務的副所長蕭忠明及警員鄭人豪即時發現異狀，迅速上前關心與協助。

平鎮分局進一步提到，經過員警細心安撫，小男童情緒逐漸平復，不過男童年紀尚幼，無法清楚表達身分資訊，警方研判家屬可能就在附近，除了請里長協助廣播外，也帶著男童挨家挨戶查找。最終在一間米干店外，發現神色焦急的母親，見到兒子無恙，母親激動地抱住男童，紅著眼眶不斷向警方致謝，所幸在員警即時協助下，男童未遭遇意外，也讓母子得以平安團聚，畫下溫馨句點。

本文章來自《桃園電子報》。原文：2歲童逛米干節走失急哭 平鎮暖警及時伸援