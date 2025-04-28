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影／3人仍在加護病房…台中聯結車撞傷11人 警方將釐清車輛保養狀況
台中市沙鹿區向上路長下坡路段昨天發生聯結車疑煞車失靈連撞22輛車重大事故，11人輕重傷，警方將調查肇事車輛保養資料，釐清肇事原因，3名重傷者今天仍在醫院加護病房觀察中。
台中市清水警分局表示，昨天上午10時13分，在台中市沙鹿區向上路與屏西路口車禍，25歲謝姓男子駕駛聯結車，沿向上路6段南往北方向，駕駛下坡時發現煞車失去功能，初估沿途撞擊共10輛轎車、11輛機車、1輛腳踏車，現場共11人受傷，送醫救護，均無生命危險。被撞機車嚴重毀損，警方仍在清查車主身分中。
謝姓駕駛經酒測後，酒測值為0，無酒駕及肇逃情形，另肇事車輛保養資料將由公司提供警方釐清車輛保養狀況。
警方呼籲，行車前應檢查車輛是否有正常，平常應如期車輛檢查，尤其是營業大型車輛，不可違規超載及超速行駛，清水分局將持續嚴格執行取締大型車輛違規行為；如果有傷者提告，警方將會依過失傷害罪函送。
光田醫院表示，車禍傷勢較嚴重3人，14歲女子意識清楚，留加護病房持續觀察；49歲女子、意識清楚。因有多處肋骨骨折，今天早上進開刀房手術；68歲男子、意識清楚，留加護病房持續觀察。
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