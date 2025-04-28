桃園7旬失智翁半夜倒路邊冒冷汗 警及時伸援手救回一命

桃園市觀音區一名70歲葉姓老翁今凌晨趁家人熟睡時獨自外出卻迷失方向，途中因身體不適冒冷汗倒臥在路旁，巡邏員警見狀立即上前關心，並通知救護人員到場送醫治療，及時救回老翁性命。

大園分局新坡派出所員警今凌晨2時許巡邏行經中山路二段，發現一名老翁躺臥在路旁，身體微微顫抖不停哀嚎，員警見狀上前關心，但老翁疑似有失智情形，面對員警的提問僅能說出自己的姓名，其餘均無法回答。

員警見老翁臉色發白、全身冒冷汗，且身體虛弱無法久站，趕緊通知救護人員前來檢查，經員警以姓名及大概年紀查詢戶役政系統，總算查出老翁的身分，隨即聯繫其家屬到場。