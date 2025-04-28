台中聯結車失控釀11人傷…向上路區間測速遭撞毀 警加強取締違規

台中市沙鹿區向上路段27日1輛聯結車疑煞車失控，沿路撞擊逾20輛汽機車，釀11人傷。聯合報系資料照／記者游振昇翻攝 台中市沙鹿區向上路段27日1輛聯結車疑煞車失控，沿路撞擊逾20輛汽機車，釀11人傷。該路段因區間測速遭撞毀，警方加派警力並在易肇事時段加強取締違規，降低事故發生。

台中市沙鹿區向上路七段與屏西路口27日上午10時13分發生車禍事故。清水警分局初步調查，25歲謝姓男子駕駛聯結車疑因煞車失控，沿途撞擊10輛汽車、11輛機車、1輛腳踏車，造成11人受傷。

沙鹿區向上路六段西行方向為長陡坡路段，常發生駕駛人下坡時煞車不及而追撞前車的事故，該路段因區間測速遭撞毀，清水警分局今天表示，每天將派警力於易肇事時段加強取締違規及編排測照勤務，以降低事故發生，維護用路人生命財產安全。

車禍造成11人受傷，光田綜合醫院收治10名傷患，治療後陸續離院。傷者中1對母女傷勢較嚴重，母親左側肋骨多處骨折合併氣血胸、多處四肢骨折，今天安排手術；女兒頭蓋骨破裂；另名68歲男子肋骨骨折、腦出血。3人意識清楚，收治加護病房。另有1人住院治療。