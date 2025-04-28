影／為撿掉水溝的新買墨鏡…男上半身卡洞口 警民合力拉出
台中一名男子新買眼鏡墨鏡片掉落水溝，他下水溝想撿回，上半身卻卡在洞口動彈不得，大雅警分局潭北派出所員警獲報到場救援，將男子拉起水溝時，他不好意思向警道歉也道謝。
大雅警分局潭北派出所警員黃笙嘉日前執勤時接獲民眾報案，稱有民眾東西掉入水溝內，需警察協助處理。
警員接獲通報後迅速趕往現場，未料眼前竟是一名男子半身卡在水溝洞口，動彈不得，場面一度讓人哭笑不得。
經了解，26歲鄧姓男子為了撿回不慎掉落的外掛式墨鏡片，竟親自開啟水溝蓋下去搜尋，成功尋獲後準備起身時，卻不慎被卡在水溝出口，無法自行脫困，現場熱心民眾雖嘗試協助拉起他，卻因卡得太緊而不得其法，只好報警求援。
警員抵達後迅速評估狀況，與民眾合力小心將鄧男順利拉出，成功化解這場突如其來的「卡關」事件。鄧男獲救後向警察與協助的熱心市民連聲道謝，表示當天剛從眼鏡行購買新墨鏡片，因初次使用未佩戴妥當，墨鏡在步行途中意外掉落進水溝，才會展開這場令人哭笑不得的「撿鏡歷險記」。
潭北派出所長簡渟哲表示，為民服務始終是警察工作的核心精神，將持續以熱忱、耐心提供市民協助與關懷，展現專業與親民形象。
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