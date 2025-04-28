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澎湖8旬母跨海來台要照顧獨居重病子 豐原警助母子團圓

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

澎湖一名8旬母親想照顧獨居台中豐原重病的兒子，她跨海來台後一時想不起兒子住處，澎湖白沙警分局接獲求助轉請豐原警分局協助，員警帶這位母親回派出所休息，問出其子姓名等資料後，循線查出地址，開警車載她找到兒子，母子相見時，年邁母親激動感謝員警，讓她順利見到日思夜想的兒子。

豐原警分局翁子派出所副所長萬育忠、警員吳俊甫本月19日晚上8時，接獲澎湖白沙警分局來電通報，一名家住澎湖86歲葉姓婦人，因掛心目前獨居豐原、罹患肝硬化且生活難以自理的60歲兒子，決定獨自到豐原照料。她抵達豐原轉運站後，因人生地不熟，一時無法記起兒子的詳細住址，且聯繫不上他，只好向警方求助。

員警到轉運站見葉婦因舟車勞頓、盡顯疲憊，先將她接回派出所休息，貼心提供熱茶與乾糧，員警根據葉婦提供的姓名、年齡及職業等資訊，積極查找線索，最終找到其子的住處並聯繫上本人，讓家屬得以安心。

為讓母子早點相聚，員警開巡邏車護送葉婦到兒子位於豐原區南村路的住家，當葉婦見到兒子的那一刻，激動萬分，緊緊握住員警的手，滿懷感激表示，很感謝豐原及澎湖警方的熱心協助，讓她能順利見到日思夜想的兒子。

豐原警分局表示，警察的職責不僅是維護治安，更應展現為民服務的溫度，此次跨縣市的合作，充分展現警力資源的有效整合與即時應變，讓這分跨海母愛得以延續，為社會注入一股暖流。

澎湖一名8旬母親跨海要照顧獨居重病子，台中豐原警方助母子團圓。圖／警方提供
澎湖一名8旬母親跨海要照顧獨居重病子，台中豐原警方助母子團圓。圖／警方提供

澎湖 豐原

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