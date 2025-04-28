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才要點燈祈福…桃園新闢道路火燒車釀1死！整輛毀壞剩骨架

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死，一輛休旅車駛進捷運高架橋下新闢道路，車輛不明原因起火燃燒，消防人員獲報到場後約20分鐘控制火勢並撲滅，但整輛車燒到只剩骨架，隨後消防人員於車輛後座發現呂男遺體，起火原因待釐清。

為配合桃園捷運綠線G02站設置需求，同時串聯G01至G03站，桃園市捷運工程局首條代辦新闢道路工程「德和路一段」，位於八德都市計畫區北側，並可延伸至與捷運三鶯線銜接交會G04站，全長約1700公尺、寬40公尺，東起台4線介壽路、西至建德路，總長約1700公尺，經捷工局督責統包商調整工序，提前600 日完成第一階段工程，市長張善政今晚將前往視察並點燈祈福。

然而昨晚卻傳出一名58歲呂姓男子駕駛休旅車開進捷運高架橋下新闢道路，隨後不明原因車輛起火燃燒，熊熊烈焰引發附近住戶注意，大批報案電話湧進消防局。消防人員晚間7點18分獲報到場，該車已全面燃燒，整輛車燒到僅剩支架，消防人員約20分鐘控制火勢，但火勢熄滅後在後座發現已成焦屍的呂男，詳細起火原因有待調查釐清。

桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死。記者周嘉茹／翻攝
桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死。記者周嘉茹／翻攝

捷運 桃園 消防人員

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