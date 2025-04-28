才要點燈祈福…桃園新闢道路火燒車釀1死！整輛毀壞剩骨架

桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死。記者周嘉茹／翻攝 桃園市八德區新闢道路「德和路一段」昨晚驚傳火燒車釀死，一輛休旅車駛進捷運高架橋下新闢道路，車輛不明原因起火燃燒，消防人員獲報到場後約20分鐘控制火勢並撲滅，但整輛車燒到只剩骨架，隨後消防人員於車輛後座發現呂男遺體，起火原因待釐清。

為配合桃園捷運綠線G02站設置需求，同時串聯G01至G03站，桃園市捷運工程局首條代辦新闢道路工程「德和路一段」，位於八德都市計畫區北側，並可延伸至與捷運三鶯線銜接交會G04站，全長約1700公尺、寬40公尺，東起台4線介壽路、西至建德路，總長約1700公尺，經捷工局督責統包商調整工序，提前600 日完成第一階段工程，市長張善政今晚將前往視察並點燈祈福。