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超派！汽車停路邊竟遭宮廟男痛毆 高雄治安嚇壞北部遊客

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

桃園鄭姓遊客昨天將車輛臨停在旗津區旗津三路一處私人宮廟前的道路上，卻遭黃姓男子（37歲）要求移走，鄭男認為該處沒畫紅線，他可以合法停車，反遭黃男出手攻擊，事後鄭男將整個過程放上網路社群，直呼「以後不敢再去旗津了，這種治安，太恐怖了！」

鄭男昨天在臉書爆料公社公開版發文，他到高雄旗津遊玩，打算到超商買東西，因超商的停車位已滿，將車停在後方約100公尺的宮廟路邊，該處沒有畫紅線、也沒有妨礙任何人車通行，本來就可以停車，但突然跑出1名刺青男子稱這邊不能停，理由是他們的車晚點要停這裡。

鄭男質疑，停車地方又不是私人土地，憑什麼不讓他停，他好聲好氣跟對方說，刺青男子卻情緒失控，直接對他的臉揮拳攻擊。

鄭男與友人立即拿起手機錄影，質問對方為何打人，不料對方不僅連罵髒話，還稱「因為你的臉太臭了才打你」。

鄭男發文質疑，這是什麼態度？什麼素質？後來他馬上報案，對於暴力絕不姑息，但他也要提醒大家，就算你停在完全合法的地方，也有可能莫名被打，這次事件讓我徹底寒心「以後不敢再去旗津了，這種治安太恐怖。」

鄭男發文引起網友共鳴，網友稱對方占地為王，還酸「高雄人正常發揮」，支持鄭男告倒對方。

對此，鼓山分局指出，鄭男因停車問題與黃男發生爭吵，鄭男稱在過程中遭黃男以徒手攻擊手臂，警方到場時雙方並無拉扯行為，僅有口角上衝突，鄭男向警方表示不願提出告訴、亦不願就醫驗傷，警方依規定抄登資料後，依社會秩序維護法第87條第1項1款「加暴行於人者，最高可處1萬8000元罰鍰」，已通知加暴者黃男到案說明，並移送高雄地方法院簡易庭裁定。

黃姓男子痛毆鄭姓遊客，過程被放上爆料公社引起討論。記者張議晨／翻攝
黃姓男子痛毆鄭姓遊客，過程被放上爆料公社引起討論。記者張議晨／翻攝
黃姓男子痛毆鄭姓遊客，過程被放上爆料公社引起討論。取自爆料公社公開版
黃姓男子痛毆鄭姓遊客，過程被放上爆料公社引起討論。取自爆料公社公開版

刺青 超商

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