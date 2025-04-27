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高雄六合夜市醉客亮刀引騷動 制服警壓制、觀光客看傻
李姓男子今晚8時許喝醉酒，在高雄市著名的六合觀光夜市攤販前咆哮，且手持水果刀，由於夜市有不少觀光客，李男行徑引起不小騷動，轄區警方獲報，出動6、7名制服員警趕抵，將李男壓制在地，帶返所管束，壓制場面讓觀光客看傻眼。
新興警分局中山派出所今晚8時許獲報轄區六合二路某商家前有男子情緒激動，並有酒醉胡言亂語，挑釁商家與攤販情事，警方於是出動快打警網趕赴現場處理。
員警抵達後，發現李姓男子（47歲）疑因酒醉情緒激動，精神狀況不佳，且手持水果刀，警方勸阻李男不成，為避免其自傷或傷人，現場6、7名員警趨前將李男包圍壓制在地，壓制過程讓夜市來往的觀光客紛紛駐足圍觀。
警方以優勢警力將李男壓制後，依警察職權行使法壓制並帶返所實施保護管束，糾紛現場無人受傷；警方表示，後續將依社會秩序維護法63條「無正當理由攜帶危險物品」將李男依法偵訊裁處，最重可處罰處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。
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