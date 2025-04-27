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竹縣竹北市西濱路二段嚴重車禍 1駕駛失去生命跡象

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

新竹竹北市西濱路二段今天晚間7時發生一起嚴重車禍，藍姓男子駕駛小貨車不慎追撞前方陳姓男子駕駛的皮卡車，小貨車車頭嚴重凹陷，兩輛車駕駛都受傷，新竹縣消防局獲報派4車7人趕抵，將兩人送醫急救，但藍男到院時已失去生命跡象，車禍細節仍待警方調查釐清。

縣消防局指出，這起車禍另造成一輛汽車因壓到現場破碎零件失控，擦撞分隔島，場面混亂。兩名傷者中，25歲陳男意識清楚，由救護車送往竹北中醫大醫院治療；43歲藍男則在現場經搶救脫困後，由救護車緊急送往竹北東元醫院急救，但到院前心肺功能停止。

縣消防局指出，此次事故救援出動義消6人，並已依規通報轄區警察局協助後續處理，呼籲駕駛人行車務必保持安全距離，留意路況變化，以防突發事故，確保自身與他人安全。

藍姓男子駕駛小貨車不慎追撞前方陳姓男子駕駛的皮卡車，導致小貨車車頭嚴重凹陷，新竹縣消防局獲報派4車7人趕抵，將兩人送醫急救，但藍男到院時已失去生命跡象。圖／縣消防局提供
藍姓男子駕駛小貨車不慎追撞前方陳姓男子駕駛的皮卡車，導致小貨車車頭嚴重凹陷，新竹縣消防局獲報派4車7人趕抵，將兩人送醫急救，但藍男到院時已失去生命跡象。圖／縣消防局提供
藍姓男子駕駛小貨車不慎追撞前方陳姓男子駕駛的皮卡車，導致小貨車車頭嚴重凹陷，新竹縣消防局獲報派4車7人趕抵，將兩人送醫急救，但藍男到院時已失去生命跡象。圖／縣消防局提供
藍姓男子駕駛小貨車不慎追撞前方陳姓男子駕駛的皮卡車，導致小貨車車頭嚴重凹陷，新竹縣消防局獲報派4車7人趕抵，將兩人送醫急救，但藍男到院時已失去生命跡象。圖／縣消防局提供

新竹 竹北 車禍

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