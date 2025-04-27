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竹北西濱小貨車追撞皮卡車釀3車損 1傷1命危

中央社／ 新竹縣27日電

竹縣消防局表示，1輛小貨車今晚7時許在竹北市西濱路二段疑追撞前方皮卡車，另1輛自小客車疑因壓到現場破碎零件後擦撞分隔島，事故釀2人受傷，其中1人到院前心肺功能停止。

新竹縣政府消防局發布新聞稿表示，今晚7時許獲報竹北市西濱路二段發生交通事故，警消到場確認為1輛小貨車追撞前方皮卡車，另有1輛小客車因壓到現場破碎零件後擦撞分隔島。

這起事故造成2人受傷，警消指出，皮卡車駕駛25歲陳姓男子意識清楚；小貨車駕駛43歲藍姓男子經搶救脫困後，呈現OHCA（到院前心肺功能停止），2人均由救護車送醫急救，事故發生原因待警方調查釐清。

竹縣消防局呼籲，駕駛人行車務必保持安全距離，留意路況變化，以防突發事故，確保自身與他人安全。

1輛小貨車27日晚間在新竹縣竹北市西濱路2段疑追撞前方皮卡車，另有1輛小客車疑因壓到現場破碎零件後擦撞分隔島，事故造成2人受傷，其中1人命危搶救中。（警消提供）中央社
1輛小貨車27日晚間在新竹縣竹北市西濱路2段疑追撞前方皮卡車，另有1輛小客車疑因壓到現場破碎零件後擦撞分隔島，事故造成2人受傷，其中1人命危搶救中。（警消提供）中央社

交通事故 救護車 新竹 竹北

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