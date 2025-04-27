騎電動二輪車逆向上國道 男子玩命「狂飆9公里」…被國道3隊攔下

又是移工誤上國道！國道警察今天上午10點多接獲通報，一名男子騎微型電動二輪車在國道1號彰化段逆向行駛，甚至穿越內外車道，騎了約9公里，影片被po上網，驚險程度爆表，最後被國道3隊攔下來，才解除這場驚險秀。

男子逆向騎上國道的影音被po上網，只見男子不管國道上都是大車，他逆向騎在外車道，甚至在交流道口穿梭在車陣中橫越騎過去，險象環生。

國道警察也在今天上午10時4分接獲通報，男子騎微型電動二輪車在國道1號北向197.4公里處逆向行駛，國道3隊即派員前往攔查，在10點35分攔到男子，經了解這名男子是移工，因不熟悉路況誤上國道，警方請拖吊車將他的二輪車載送下國道，把男子也載下王田交流道，依道路交通管理處罰條例將開罰 3千元以上6千元以下罰鍰。