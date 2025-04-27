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臉書、IG詐騙去年財損破11億 北市警：導入AI分析

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導

社群平台崛起成為詐騙破口，根據統計，去年北市使用臉書IG遭詐累計2288件，財損金額超過11億元，議員認為，現階段以人工辨識廣告與通報下架的速度，已難以有效遏止詐騙蔓延。刑大表示，將導入AI更精準的分析報案筆錄，期望能更即時的預警，提升跨機關犯罪偵查效率。

根據統計，北市2024年因使用Meta平台（FacebookInstagram）遭詐，累計2288件，財損金額超過11億元，換算下來，平均每一則詐騙廣告平均能造成50萬元的損失。

曾獻瑩指出，目前警察局內辦理詐欺業務的警員雖有15人，但負責偵查、下架詐騙廣告的實際人力僅1至2名，同仁自行研究Python與ChatGPT API開發爬蟲工具，雖展現出極高的創新與投入，但缺乏制度與預算支持，凸顯市府應成立「網路詐騙廣告下架專責小組」來應對日益猖狂的假投資詐騙蔓延。

曾獻瑩說，每年累積大量詐騙報案紀錄資料大多上傳至中央165系統，地方政府並未善用這些資訊作為在地預警與防詐行動的依據，市府應加速推動「資料即用」的反詐治理觀念，將資料應用導向預警、宣導與主動介入，而非僅作為事後偵辦的輔助。

警察局表示，已會同法務局、資訊局成立「防堵網路詐騙廣告專責小組」，結合 AI 工具主動蒐報各類疑似詐騙廣告，建置快速下架與處理流程，全面強化平台通報機制與攔阻效能。

警察局說，有關165報案資料應用，除作為案件偵辦依據，亦導入 AI 智慧分析，針對受害民眾年齡層、職業別、詐欺手法與資金交付方式等面向交叉比對，建立高風險族群辨識機制，並據以推動精準識詐宣導；同時每日更新「打詐儀表板」實例故事，作為警銀聯防即時預警與攔阻參考。

社群平台崛起成為詐騙破口，根據統計，去年北市使用臉書、IG遭詐累計2288件，財損金額超過11億元，議員認為，現階段以人工辨識廣告與通報下架的速度，已難以有效遏止詐騙蔓延。(美聯社)
社群平台崛起成為詐騙破口，根據統計，去年北市使用臉書、IG遭詐累計2288件，財損金額超過11億元，議員認為，現階段以人工辨識廣告與通報下架的速度，已難以有效遏止詐騙蔓延。(美聯社)

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