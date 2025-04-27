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台中向上路追撞車禍！市府慰問11名傷者 一對母女重傷住加護

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市沙鹿區向上路下坡路段今天追撞車禍11人受傷，其中10人在光田醫院救治，一對母女重傷同住加護病房。民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕獲悉後，立即指派沙鹿區長張世祺到醫院關懷慰問受傷民眾、致贈慰問金，經醫院診治後目前有4人出院、2人在急診留觀，3人在加護病房、1人在一般病房，市府持續追蹤。

吳世瑋表示，此次車禍初步分析為車輛煞車機件故障所致，導致一路追撞，造成11輛機車、10輛轎車及1輛腳踏車受損，有11人送醫治療。車禍中有對母女原本騎機車要到診所，不幸遭遇事故，目前均在加護病房接受密切觀察。區長已代表市府致贈慰問金予傷者家屬，並表達關心。

另名受傷江姓男子表示，他事發時原站在人行道旁，聽聞巨大聲響後，隨即往後退，但仍遭飛散的花盆打中，造成腰部受傷，目前在一般病房觀察中，情況暫無大礙。沙鹿區公所也致贈水果禮盒慰問。

台中市沙鹿區今天發生追撞車禍，11人受傷，台中市政府民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕獲悉後，立即指派沙鹿區長張世祺到醫院關懷慰問受傷民眾。圖／台中市民政局提供
台中市沙鹿區今天發生追撞車禍，11人受傷，台中市政府民政局長吳世瑋表示，市長盧秀燕獲悉後，立即指派沙鹿區長張世祺到醫院關懷慰問受傷民眾。圖／台中市民政局提供

人行道 加護病房 台中市 車禍

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