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台東蘭嶼2遊客划SUP體力不支 海巡署營救上岸
兩名男子今天下午在台東蘭嶼從事水上運動，各划一艘SUP立式划槳出海，因體力不支，無法自行返回岸上。海巡署獲報後，派遣第一三岸巡隊開元安檢所及第十五海巡隊線上巡防艇前往救援，順利將2名遊客送回龍門港，經評估無送醫需求。
今天下午3時29分，海巡署第十巡防區指揮部接獲通報，蘭嶼龍頭岩岸際有2名民眾划SUP因體力不支無法返回岸際，需要派員前往支援。
第一三岸巡隊表示，獲報後立即派遣開元安檢所人員1車5人及第十五海巡隊線上巡防CP-1060趕赴現場。下午3點47分，巡防艇CP-1060抵達龍頭岩，並於下午3時57分成功將2名受困民眾救起，返回龍門港。2遊客經消防隊評估無外傷，隨後自行離開。
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