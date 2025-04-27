闖紅燈急穿越馬路！輔大女大生遭撞雙腳骨折 還將吃罰單
新莊區中正路輔仁大學前路口，26日上午發生22歲洪姓女學生疑因急著上學，違規穿越馬路遭機車撞上致腳部骨折，警方初步了解，女大生還可能需為其行為違規吃上罰單。
新莊警分局今天以訊息說明，中正路26日上午7時許發生車禍，經調閱監視畫面，洪女沒有走天橋，直接跑步橫越馬路，當場被騎機車的28歲王姓男子撞上。
警方表示，洪女遭撞倒後無法站立，經送醫發現雙腳骨折，王男則右手輕微擦傷。經酒測，王男酒測值為零。
警方表示，警方已到場採證照相及測繪紀錄，將調查以釐清肇事責任。但因行人沒走斑馬線且行人方向紅燈，因此，將可能會先就行人不依規定，擅自穿越車道部分依道路交通管理處罰條例開單舉發。
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