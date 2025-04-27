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意外跌落汙油井！雲林除草男幸運被救起 全身黑泥驚悚像泥塑人

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣莿桐鄉大美村某廢棄工廠的儲油井，今天下午約5時許有名男子不慎落井，因該油井存放大批汙黑廢油，鄰居發現報案，消防隊趕往救援，從井口往下探只見一團烏黑東西在動，經施放繩索才將這名全身汙油的男子拉起，幸運獲救，意識清楚但仍送醫。

雲林縣消防局今天下午約5時許獲報，一名67歲唐姓男子，受委託在大美村一家廢棄工廠後側空地割草，因漫漫草叢中，沒注意草堆中「暗藏玄機」，一個不小心，整個人摔落井內。

因這油坑長寬各約40公分，井內儲油約有半層樓高，唐男落井後，反應快順手抓住井內一支管子，才未沈入井底，他在井內不斷高喊救命，被鄰居聽見，幾個人跑過去查看才知有人落井。

因井深加上是油井很難救人，鄰居先丟下一條膠水管讓他抓住，免得身體持續往下沈，同時馬上報請消防隊救援。消防員抵達朝井內探看，只見一團汙黑黑東西在動，經呼叫有人回應，消防員快速拋下繩索將他拉起，被拉上來的唐男全身盡是汙黑油漬，像拉起一個泥塑人，但他意識清楚，幸運只有小擦傷。

消防員趕緊向鄰居借用洗衣粉幫忙初步沖洗除油，擔心他是否有喝入或吸入油漬，趕緊將他送醫。鄰居說該工廠已廢棄，若非除草工人掉落，也不知該草叢存有一處油坑，期待能加蓋封口，以免再有人或動物掉落。

消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，全身「烏麻麻」一團汙黑已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，全身「烏麻麻」一團汙黑已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，全身「烏麻麻」一團汙黑已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，全身「烏麻麻」一團汙黑已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，全身「烏麻麻」一團汙黑已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，全身「烏麻麻」一團汙黑已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝
消防員合力將落井滿身汙油的男子拉起，已看不清他的樣子，頗為驚悚。記者蔡維斌／翻攝

消防員 消防隊 鄰居

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