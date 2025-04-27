北市大安2公車追撞9輕傷 大都會客運致歉：賠償4千、負擔所有醫藥費
台北市大安區今天下午發生2輛公車追撞，造成9人輕傷或身體不適。肇事駕駛46歲陳男自稱煞車未踩妥及未保持安全車距釀禍，公車業者大都會客運則致歉並承諾確實檢討。
北市警消下午1時獲報，指大安區忠孝東路三段一帶發生公車追撞事件，消防人員趕赴現場啟動大量傷患檢傷機制，初步評估共計9名傷者，皆意識清楚，並分送4間醫院治療。
根據警方調查了解，大都會客運262路線公車駕駛46歲陳男案發時正駕車沿忠孝東路三段行駛，疑因煞車未踩妥及未保持安全車距，不慎追撞前方同向停等紅燈的53歲陳男所駕駛的另一輛262公車後車尾而釀禍。
這起事故造成肇事的262公車所搭載7名乘客（2男、5女），及遭撞的262公車男駕駛、1名女乘客受傷。
警方表示，經送醫檢查肇事車輛乘客6人有輕微擦挫傷，遭撞車輛駕駛及乘客均僅身體不適。
同時，經檢測雙方駕駛酒測值均為零，駕籍也都正常，詳細肇責及責任歸屬仍待調查釐清。
大都會汽車客運公司透過新聞稿表示，將負擔9名傷者所有醫療費用，並請醫院使用最好的自費藥材，同時先提供每人新台幣3000元紅包壓驚，出院時再提供每人1000元車資。
大都會客運指出，將確實檢討肇事原因，避免類似狀況再次發生，並向受傷乘客與社會大眾致歉。
台北市公共運輸處表示，此案初步研判為後方262公車未注意車前狀況，而追撞前方262公車導致，將進一步調查裁處。
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