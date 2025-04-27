快訊

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

華為白手套疑雲 台積電去年10月已主動通知美國官方

北市大安2公車追撞9輕傷 大都會客運致歉：賠償4千、負擔所有醫藥費

中央社／ 台北27日電

北市大安區今天下午發生2輛公車追撞，造成9人輕傷或身體不適。肇事駕駛46歲陳男自稱煞車未踩妥及未保持安全車距釀禍，公車業者大都會客運則致歉並承諾確實檢討。

北市警消下午1時獲報，指大安區忠孝東路三段一帶發生公車追撞事件，消防人員趕赴現場啟動大量傷患檢傷機制，初步評估共計9名傷者，皆意識清楚，並分送4間醫院治療。

根據警方調查了解，大都會客運262路線公車駕駛46歲陳男案發時正駕車沿忠孝東路三段行駛，疑因煞車未踩妥及未保持安全車距，不慎追撞前方同向停等紅燈的53歲陳男所駕駛的另一輛262公車後車尾而釀禍。

這起事故造成肇事的262公車所搭載7名乘客（2男、5女），及遭撞的262公車男駕駛、1名女乘客受傷。

警方表示，經送醫檢查肇事車輛乘客6人有輕微擦挫傷，遭撞車輛駕駛及乘客均僅身體不適。

同時，經檢測雙方駕駛酒測值均為零，駕籍也都正常，詳細肇責及責任歸屬仍待調查釐清。

大都會汽車客運公司透過新聞稿表示，將負擔9名傷者所有醫療費用，並請醫院使用最好的自費藥材，同時先提供每人新台幣3000元紅包壓驚，出院時再提供每人1000元車資。

大都會客運指出，將確實檢討肇事原因，避免類似狀況再次發生，並向受傷乘客與社會大眾致歉。

台北市公共運輸處表示，此案初步研判為後方262公車未注意車前狀況，而追撞前方262公車導致，將進一步調查裁處。

台北市大安區27日下午發生公車追撞事故，警方初步調查，大都會客運262路線公車陳姓駕駛案發時正沿忠孝東路3段行駛，疑因煞車未踩妥及未保持安全車距，不慎追撞前方同向停等紅燈的另一輛262路線公車後車尾而釀禍。（翻攝照片）中央社
台北市大安區27日下午發生公車追撞事故，警方初步調查，大都會客運262路線公車陳姓駕駛案發時正沿忠孝東路3段行駛，疑因煞車未踩妥及未保持安全車距，不慎追撞前方同向停等紅燈的另一輛262路線公車後車尾而釀禍。（翻攝照片）中央社

公車 北市 紅包

延伸閱讀

北市兩公車追撞9人送醫 駕駛稱「腳滑」沒踩好煞車肇事

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

北市兩輛公車追撞9人送醫 消防啟動大量傷患檢傷

她開車上路 被國光客運追撞再撞前車 車頭車尾全凹了

相關新聞

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

台中市沙鹿區向上路長下坡常發生追撞車禍，今天上午一輛聯結車疑似煞車失靈，連撞停等紅燈的22輛汽機車和腳踏車，許多機車和腳...

台中向上路追撞車禍！市府慰問11名傷者 一對母女重傷住加護

台中市沙鹿區向上路下坡路段今天追撞車禍11人受傷，其中10人在光田醫院救治，一對母女重傷同住加護病房。民政局長吳世瑋表示...

北市兩輛公車追撞9人送醫 消防啟動大量傷患檢傷

台北市一輛公車今下午1時許行經大安區忠孝東路3段，追撞前方一輛公車，消防隊獲報趕到啟動大量傷患檢傷機制，檢查9名傷者皆意...

北市兩公車追撞釀9傷…業者致歉奉上壓驚紅包 願負擔全額醫藥費

台北市一輛公車今下午1時許行經大安區忠孝東路3段，追撞前方一輛公車，造成9人受傷送醫，由於追撞2台公車都是大都會客運26...

新加坡女遊台中崩潰、脫隊失聯 警用監視器追到人無恙

新加坡鄭姓女子與朋友一行五人在月初時到台中旅遊，未料參拜東區南天宮時，鄭女與家人口角，也未與朋友入廟參拜後失聯，友人在周...

騎電動二輪車逆向上國道 男子玩命「狂飆9公里」…被國道3隊攔下

又是移工誤上國道！國道警察今天上午10點多接獲通報，一名男子騎微型電動二輪車在國道1號彰化段逆向行駛，甚至穿越內外車道，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。