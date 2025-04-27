不滿路邊轎車噪音 2男拿刀棍理論「車主急逃」…中壢市民目睹：快嚇瘋

「我快嚇瘋，剛一群人拿著刀子追人…內壢真的什麼人都有…」，中壢市民今天凌晨在網路PO文治安引發熱議，中壢區信義路昨晚發生王男、顏男不滿方姓男子轎車音量太大，2人持彎刀及棍棒理論爆發糾紛，引起民眾批評治安不好。

中壢警方今天下午表示，昨晚深夜接獲民眾報案「信義路民眾爆發糾紛」，員警到場查出，46歲王姓男子、42歲顏姓男子兩人指稱，不滿21歲方姓男子駕駛轎車在巷子發出排氣管噪音太吵，兩人見方男停車，手持彎刀和棍桻上前理論，方男見狀趕緊離開，雙方未直接發生鬥毆事件、也沒有人受傷。

目睹網友在臉書社群PO文，指出自己快嚇瘋，「一群人拿著刀子追人，內壢真的什麼人都有，那些人是信義路出了名的怪人，常飆車一直繞、音樂開很大聲。」該PO文引起網友熱議，網友留言批評，「台灣是犯罪天堂、治安敗壞」、「對台灣司法部門失望，整天想辦法搞專制，無人治安」，也有網友說：「認不出是哪裡？犯罪天堂、無力遏止」。

中壢警方表示，王男、顏男2人自稱不滿方男駕駛轎車太吵，才持棍桻、刀子欲上前理論，方男隨即離開避開糾紛，方男無意提告，警方帶回王、顏2男製作筆錄，將兩人依違反社會秩序維護法規定裁罰。