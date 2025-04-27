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土地公廟前撞死老婦…彰化女駕駛肇逃 3小時後落網
彰化縣花壇鄉文德宮土地公廟前昨天清晨4點發生75歲李姓婦人被一輛小客車撞死車禍，肇事小客車施姓女駕駛肇逃，警方查到肇事車輛後，通知施女到案說明，肇事原因調查中，警方並依肇事逃逸公共危險及過失致死罪嫌將施女移送法辦。
警方調查，昨天清晨4點施女駕小客車由南往北行駛行經彰員路2段，在文德宮前撞上正要穿越彰員路的李姓老婦，由於撞擊力很大，施女小客車的保險桿飾條還掉落現場，但施女未停車就離去，附近居民報警，通報將老翁送彰基醫院急救，但老翁因頭部重傷，仍傷重不治。
警方依路口監視器找到肇事車輛，昨天上午7時通知施女到案說明，施女是名菜販，當時正要出門做生意，酒測值為零，初步調查疑視線不良而肇事，但真正肇事原因有待釐清。
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