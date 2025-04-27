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竊賊盯上嘉義市文化路「沈睡酥皮濃湯」摸走錢包手機 警查獲2名竊嫌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市文化路夜市有家酥皮濃湯店，店家常營業至凌晨2、3點，因老闆經常邊營業邊睡覺，而被網友戲稱「沈睡酥皮濃湯」，但也因為這樣的營業模式被肖小盯上，老闆錢包、手機不翼而飛，警方循線抓到2名竊嫌，依竊盜罪嫌送辦。

文化路夜市這間酥皮濃湯，經常營業到凌晨2、3點，周邊店家早已休息，就剩這家還燈火通明，不過因為老闆白天還要務農，到了深夜已相當疲憊，經常邊營業邊睡覺，客人要點餐還得先叫醒老闆，網友戲稱這是「沉睡酥皮濃湯」，成為嘉義奇觀。不過卻有竊賊因此盯上這個攤位。

警方表示，今年3月21日50多歲翁姓男子，趁老闆不注意時摸走他的錢包，警方接獲報案後，在3月29日找翁男坦承不諱，但錢包裡面的4千元已花光。第二件是在4月1日老闆報案手機失竊，警方昨天捉到涉案的50多歲黃姓男子，他坦承拿走手機，但推託忘了手機放到那。偵訊後都將2人依竊盜罪嫌送辦。

警方從監視畫面追緝到涉案的黃姓男子。圖／翻攝畫面
警方從監視畫面追緝到涉案的黃姓男子。圖／翻攝畫面
警方從監視畫面追緝到涉案的翁姓男子。圖／翻攝畫面
警方從監視畫面追緝到涉案的翁姓男子。圖／翻攝畫面
監視畫面中的竊嫌探頭探腦查看店家。圖／翻攝畫面
監視畫面中的竊嫌探頭探腦查看店家。圖／翻攝畫面
監視畫面中的男子右手拿著疑似錢包從容離開。圖／翻攝畫面
監視畫面中的男子右手拿著疑似錢包從容離開。圖／翻攝畫面
監視畫面中的竊嫌疑似蹲下身伸手拿取店家錢包。圖／翻攝畫面
監視畫面中的竊嫌疑似蹲下身伸手拿取店家錢包。圖／翻攝畫面

嘉義 夜市 竊盜 老闆

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