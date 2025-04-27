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清晨趕上課…輔仁女大生闖紅燈橫越大路 遭直行機車撞斷雙腿
新北市新莊區輔仁大學校門口，今天清晨發一起洪姓女大學生因趕著上課，未依號誌行走斑馬線，試圖直接跑步橫越馬路，結果遭直行的王姓機車騎士猛力衝撞，造成雙腳粉碎性骨折，王男則右手擦傷，經警方到場酒測，王男酒測值為0，肇事責任將待警方進一步釐清。
經查，王男酒測值為0。至於22歲洪女行人未走斑馬線及行人未依號誌闖紅燈過馬路，警方將依道路交通管理處罰條例分別開罰。
據了解，今天清晨7點許，洪女為了趕上課，自輔大校門對面，奔跑橫越中正路跑向學校，正要上班的王男則騎機車沿中正路往桃園方向行駛，不慎撞上洪女，當下王男機車零件四散噴飛，洪女被撞飛在地。
當下洪女趴倒在地，一度試圖坐起卻爬不起來，只能緊抱雙腳坐在大馬路中間，直到送醫急救後，發現她雙腳呈現粉碎性骨折。
新莊警分局交通分隊小隊長周豐榮表示，初判該起交通事故，為行人不依號誌指示且擅自穿越車道，與對向直行機車發生碰撞，全案將由分隊實施現場勘查及測繪紀錄。
警方同時呼籲，行人應遵守交通規則，穿越路口務必要走行人穿越道並遵守行人專用號誌；另也提醒車輛駕駛人行經路口應提高警覺、小心駕駛。
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