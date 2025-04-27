影／驚悚畫面曝！高雄少年無照騎車撞違規老翁 機車瞬間起火

17歲蔡姓少年今天上午10時26分許無照騎機車行經高市鳳甲路，撞上從路邊起步要到對向的76歲王姓老翁機車，蔡的機車瞬間起火，機車滑行7、8公尺撞向前方的小貨車，蔡男從火中起身時，左手還有殘火，幸送醫無大礙；警方查出雙方無酒駕行為，肇責待釐清。

鳳山警分局調查，王姓老翁今天上午10時26分許從住家鳳甲路前騎機車準備到對向車道，才一起步，就撞上直行的蔡姓少年機車，蔡的機車瞬間著火，往前滑行畫出7、8公尺的火苗。

蔡男被火燒上身，趕緊爬起，起身往對街走時，左手掌還有火，畫面相當驚險；王姓老翁當時也自己爬起，路旁民眾見機車著火拿滅火器協助滅火，但機車幾乎已燒毀。

警消趕抵處理，蔡姓少年手腳擦挫傷及些微燒燙傷，意識清醒，由救護人員給予急救處置後送醫。

警方事後對兩人施以酒測，雙方均無酒駕行為，但查出蔡姓少年年僅17歲，無照騎機車；初步研判肇事原因為王男起駛前未禮讓行進中的蔡姓少年機車優先通行所致。

警方依違反道交條例45條1項10款，處以王姓老翁600元至1800元罰鍰的罰單；另蔡姓少年無照駕駛則依違反道交條例第21條1項1款，開出可處6000元至2萬4000元罰鍰，並對其法定代理人或監護人，同時施以道路交通安全講習；詳細肇責由交通大隊判定。