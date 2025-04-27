新加坡女遊台中崩潰、脫隊失聯 警用監視器追到人無恙

新加坡鄭姓女子與朋友一行五人在月初時到台中旅遊，未料參拜東區南天宮時，鄭女與家人口角，也未與朋友入廟參拜後失聯，友人在周邊找了30分鐘找不到人，擔心鄭女想不開，趕緊報警，警方透過監視器，發現鄭女已返回飯店，順利找到在房內哭泣的鄭女，解除一場虛驚。

第三警分局東區分駐所警員黃興俊、黃正煒在本月初時獲報，新加坡籍的鄭姓女子（20歲）脫隊失聯，同行4名友人都找不到人，因鄭女失聯前，還在電話中與家人吵架，擔心鄭女發生意外。

警方調查，鄭女一行5人到台中旅遊，案發前一行人是到東區南天宮參拜，但參拜前鄭女即與家人因細故吵架，鄭女未隨友人入廟參拜，友人後來發現，鄭女不在廟宇周邊，找了30多分鐘都找不到人，鄭女電話也無人接聽。

警方分頭展開找人行動，一名警員陪鄭女友人找人，另外3人則配合警方調閱監視器，順利查出鄭女脫隊後，朝著飯店方向步行，最後順利在飯店房間內，找到正在哭泣的鄭女，平安無恙。

第三警分局提醒，出門在外到人生地不熟的地點旅遊時，務必與同行友人保持聯繫，相互照應，如遇緊急狀況或無法聯繫親友時，都可就近向警察機關尋求協助，切勿貿然行動，以免造成更大危險。