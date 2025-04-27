快訊

不少人關切！鄭明典：颱風之外顯著豪雨災害幾乎發生在「梅雨季」

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

川普就任百日民調出爐！支持度跌到39%創80年新低 招牌議題掉漆

新加坡女遊台中崩潰、脫隊失聯 警用監視器追到人無恙

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

新加坡鄭姓女子與朋友一行五人在月初時到台中旅遊，未料參拜東區南天宮時，鄭女與家人口角，也未與朋友入廟參拜後失聯，友人在周邊找了30分鐘找不到人，擔心鄭女想不開，趕緊報警，警方透過監視器，發現鄭女已返回飯店，順利找到在房內哭泣的鄭女，解除一場虛驚。

第三警分局東區分駐所警員黃興俊、黃正煒在本月初時獲報，新加坡籍的鄭姓女子（20歲）脫隊失聯，同行4名友人都找不到人，因鄭女失聯前，還在電話中與家人吵架，擔心鄭女發生意外。

警方調查，鄭女一行5人到台中旅遊，案發前一行人是到東區南天宮參拜，但參拜前鄭女即與家人因細故吵架，鄭女未隨友人入廟參拜，友人後來發現，鄭女不在廟宇周邊，找了30多分鐘都找不到人，鄭女電話也無人接聽。

警方分頭展開找人行動，一名警員陪鄭女友人找人，另外3人則配合警方調閱監視器，順利查出鄭女脫隊後，朝著飯店方向步行，最後順利在飯店房間內，找到正在哭泣的鄭女，平安無恙。

第三警分局提醒，出門在外到人生地不熟的地點旅遊時，務必與同行友人保持聯繫，相互照應，如遇緊急狀況或無法聯繫親友時，都可就近向警察機關尋求協助，切勿貿然行動，以免造成更大危險。

警方呼籲，幫助他人遠比想像中的更簡單，若在街頭發現需要協助的民眾，一句關懷，或許就能為他們即時解除燃眉之急。

新加坡鄭姓女子與朋友旅遊台中時，因情緒失控脫隊失聯，警方獲報後，調閱監視器，順利找到人。圖／第三警分局提供
新加坡鄭姓女子與朋友旅遊台中時，因情緒失控脫隊失聯，警方獲報後，調閱監視器，順利找到人。圖／第三警分局提供
新加坡鄭姓女子與朋友旅遊台中時，因情緒失控脫隊失聯，警方獲報後，調閱監視器，順利找到人。圖／第三警分局提供
新加坡鄭姓女子與朋友旅遊台中時，因情緒失控脫隊失聯，警方獲報後，調閱監視器，順利找到人。圖／第三警分局提供

家人 東區 飯店

延伸閱讀

貓咖多出一隻「陌生貓店員」！店家調監視器氣炸 竟有人開門扔完貓就跑

昇銳監視器洗產地引國安疑慮 黃國昌批政府狀況外

新加坡國會大選腳步近 時隔10年再辦實體群眾大會

監視器拍到「短腿浪貓全身發光」 確認身分後專家直呼超驚喜：很稀有

相關新聞

影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房

台中市沙鹿區向上路長下坡常發生追撞車禍，今天上午一輛聯結車疑似煞車失靈，連撞停等紅燈的22輛汽機車和腳踏車，許多機車和腳...

北市兩輛公車追撞9人送醫 消防啟動大量傷患檢傷

台北市一輛公車今下午1時許行經大安區忠孝東路3段，追撞前方一輛公車，消防隊獲報趕到啟動大量傷患檢傷機制，檢查9名傷者皆意...

新加坡女遊台中崩潰、脫隊失聯 警用監視器追到人無恙

新加坡鄭姓女子與朋友一行五人在月初時到台中旅遊，未料參拜東區南天宮時，鄭女與家人口角，也未與朋友入廟參拜後失聯，友人在周...

影／驚悚畫面曝！高雄少年無照騎車撞違規老翁 機車瞬間起火

17歲蔡姓少年今天上午10時26分許無照騎機車行經高市鳳甲路，撞上從路邊起步要到對向的76歲王姓老翁機車，蔡的機車瞬間起...

影／男登山客胃痛、嘔吐無力走 空勤派直升機飛苗栗泰安救援

一名51歳唐姓男登山客因胃痛、嘔吐、四肢無力無法行走，今天在苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地求救，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第...

影／雲林土庫室外回收場大火 黑煙竄天

雲林縣土庫鎮奮起里秀潭65號一家工廠附近的一家資源回收場，今天中午12時57分起火燃燒，因天氣炎熱乾燥加上風勢大，火勢一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。