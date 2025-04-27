影／沙鹿向上路長下坡聯結車撞22車10人傷 3人在加護病房
台中市沙鹿區向上路長下坡常發生追撞車禍，今天上午一輛聯結車疑似煞車失靈，連撞停等紅燈的22輛汽機車和腳踏車，許多機車和腳踏車被撞到人行道上，車損嚴重，共有10名傷者送醫院治療，其中3人傷勢嚴重，仍在加護病房觀察中，初步了解，聯結車謝姓駕駛疑為煞車失靈肇事。
清水警分局調查，今天上午10時13分的沙鹿區向上路長下坡路段追撞車禍，共有10輛轎車、11輛機車和1輛腳踏車被撞，聯結車駕駛25歲謝姓男子經檢測無酒駕，聯結車撞車後再往前開約300公尺才停下，警方調查，駕駛沒有肇事逃逸，肇事原因仍在調查中。
追撞現場像被轟炸般混亂，多名傷者躺在地上，有轎車被撞到車頂凹陷，也有車被撞到車身剩一半，多輛機車被撞，從慢車道被撞上人行道，聯結車上載運的寶特瓶半成品散落地面。
光田醫院表示共收治10名患者，傷者情形：
(一)、女性、14歲、頭部外傷、頭骨破裂、意識清楚，留加護病房觀察
(二)、女性、66歲、頭部外傷、顏面撕裂傷，縫合後留急診觀察
(三)、女性、49歲、左側多處肋骨骨折，伴有氣血胸，留加護病房觀察
(四)、男性、68歲、左側肋骨骨折，蜘蛛網膜下出血，留加護病房觀察
(五)、男性、65歲、骨折、意識清楚，住院
(六)、男性、34歲、意識清楚、足跟挫傷，已離院
(七)、女性、65歲，挫傷，已離院
(八)、男性、27歲，左側鎖骨骨折，於門診追蹤
(九)、女性、27歲，左胸挫傷，已離院
(十)、自行到院女性、35歲，頭暈，已離院。
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