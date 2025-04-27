影／男登山客胃痛、嘔吐無力走 空勤派直升機飛苗栗泰安救援

一名51歳唐姓男登山客因胃痛、嘔吐、四肢無力無法行走，今天在苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地求救，空勤總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊派黑鷹直升機救援，成功載回登山客並送醫治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地山難搜救任務，51歳唐姓男登山客因胃痛、嘔吐、四肢無力無法行走，申請救援任務。

今天派出飛機編號NA-708黑鷹直升機執行任務，飛行組員正駕駛施建誠、副駕駛談秉澄、機工長蘇世豪消防署特搜隊員張茂同、李法寬。