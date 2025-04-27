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影／男登山客胃痛、嘔吐無力走 空勤派直升機飛苗栗泰安救援

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

一名51歳唐姓男登山客因胃痛、嘔吐、四肢無力無法行走，今天在苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地求救，空勤總隊台中清泉崗地勤務第二大隊第三隊派黑鷹直升機救援，成功載回登山客並送醫治療。

空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，今天接獲總隊勤務指揮中心命令，執行苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地山難搜救任務，51歳唐姓男登山客因胃痛、嘔吐、四肢無力無法行走，申請救援任務。

今天派出飛機編號NA-708黑鷹直升機執行任務，飛行組員正駕駛施建誠、副駕駛談秉澄、機工長蘇世豪消防署特搜隊員張茂同、李法寬。

早上9時2分起飛爬升1萬500呎並定向西鞍營地，到達目標區並目視待救人員，經實施高、低空偵察後，配合消防署特搜隊員出艙，以飛機高滯空方式實施吊掛救援，以吊籃將山友吊掛上機，起飛返回台中機場，9時50分落地，將病患交由救護車後送就醫。

空勤總隊今天派直升機飛往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地山難救援。圖／空勤總隊提供
空勤總隊今天派直升機飛往苗栗縣泰安鄉大南山西鞍營地山難救援。圖／空勤總隊提供

地勤 清泉崗 黑鷹直升機

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