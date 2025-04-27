鋼筋從天降！桃園A7工地工人無防護還頻出包 挨罰十萬

桃園市龜山A7重劃區1處建築工地，日前被民眾目擊工人在高樓層作業時毫無安全防護，甚至發生鋼筋掉落周邊社區中庭等離譜狀況，議員要求加強稽查。市府勞檢處表示，已立即通知停工改善並處10萬元罰鍰，建管處亦強調，將持續透過智慧管理、外審機制，強化工地安全管理。

議員李宗豪說，龜山區某高樓建案在施工過程中屢傳職業安全問題，工安風險不僅危及工人生命，也影響鄰近社區居民與學生的安全，有民眾拍到該建案工人在高空作業時未確實繫上安全吊帶與安全索，已有嚴重違反職安規定的疑慮。此外，周邊社區中庭甚至曾發現掉落的鋼筋、鋼板等建材，鄰近機車停車場也可見大量釘子、鐵屑與尖銳物品，現場管理明顯鬆散，潛藏危機，對地面通行民眾與周邊居民造成極大威脅。

李宗豪強調，高樓建案本身風險就高，不應任由工安意識鬆散、管理機制失靈，建議勞動局應主動針對高風險工地加強稽查，尤其A7周邊目前有大量建案同時施工，更需提高巡查頻率，不要等到民眾通報或發生事故後才來事後檢討。

勞檢處表示，已於本月16日派員到現場進行勞動檢查，發現施工單位有未使高空作業勞工確實配戴安全帶、未設置安全母索等5項缺失，現場已立即通知停工，要求限期改善，並處10萬元罰鍰，而雇主違反職安法相關規定，若導致勞工發生重大職業災害，依法可處3年以下有期徒刑、拘役或併科30萬元以下罰金。

建管處表示，全市有近千個建築工地但稽查人力有限，市府採取雙管齊下策略，一方面開發智慧建管圖台系統，將高風險工地納入監控，根據工程規模、施工進度及周邊環境等因素建立風險評估模型，協助稽查人員精準辨識優先稽查標的。