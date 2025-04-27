台中熟女業務被騙340萬 警抓22歲香港車手送辦

台中市謝姓女子是精油販售業務員，近日中計假投資詐騙案，陸續被歹徒騙走340萬元，對方要求謝女再繳45萬元「驗證金」時，謝女才知上當，報警處理。警方趁面交時，查獲沈姓車手，發現沈是香港人，為賺一件1500元的酬金鋌而走險，全案依詐欺罪送辦後，沈遭裁定收押。

第二警分局在本月12日接獲謝姓女子（46歲）報案，謝女從事精油業務，近日誤信詐騙集團假投資陷阱，陸續向歹徒面交3次款項，被騙走340萬元，謝女為此還抵押房地產，不過對方要求她再繳付45萬元「驗證金」才知上當。

警方要謝女將計就計，約出車手，警方在本月17日在雙方交款時，查獲涉案沈姓車手（22歲）查扣45萬元贓款，以及沈身上3200元現金。

沈男辯稱，他是在網路看到「台灣領錢」的工作邀約後，搭機來台，每次領款可拿1500元酬勞。

全案警詢後，依詐欺罪送辦，台中地檢署以有共犯在逃為由，向台中地院聲押獲准。

第二警分局表示，依照統計資料，近年外籍人士被詐團吸收為車手的案件有增加趨勢，依今年1月至3月資料為例，外籍人士擔任車手案件中，前兩名分別是馬來西亞與香港，顯見示詐騙集團正積極招攬外籍人士進行詐騙取款，且馬國、香港至台灣的時間短、離境快，增加檢警查緝難度，國人務必留意。