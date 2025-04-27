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不滿排氣管太大聲！中壢2男竟持刀追人 遭警方帶回

桃園電子報／ 桃園電子報

桃園中壢區信義路昨(26)日晚間21時許發生一起民眾糾紛，21歲方姓男子車輛排氣管音量過大，造成46歲王姓男子與42歲顏姓男子不滿，竟持棍及刀具上前理論，所幸方男立即離開現場，雙方未爆發衝突，中壢警分局員警獲報後趕抵現場將王男、顏男帶回依法裁罰。

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當時在附近的民眾也拍下警方趕抵現場處理的畫面。圖：截自Threads-yu.0226_

當時在附近的民眾也拍下警方趕抵現場處理的畫面，並配文「剛一群人拿著刀子追人⋯內壢真的什麼人都有⋯⋯ 」，她也無奈的表示，「那些人是我們信義路出了名的怪人，很常開車飆來飆去一直繞，音樂都放很大聲，小巷弄還喜歡一直飆車。」更有網友看到後留言提到，「我九點多還在忠孝路經過他旁邊，他一手拿鐮刀一手拿開山刀」。

內壢派出所說明，於昨日晚間獲報在信義路有民眾糾紛，立即派員到場，經了解為王男與顏男，稱因不滿方男駕駛自小客車排氣管音量太吵，2人見方男停下，持棍及刀具上前欲理論時，方男隨即離開現場，雙方未鬥毆無人受傷，方男表示無意願提告。警方當場將王、顏2人帶回，依違反社會秩序維護法裁罰。警方呼籲，民眾遇有糾紛應保持冷靜，理性溝通並可立即報警處理，勿因一時情緒失控採取激烈行為而觸法。警方獲報突發狀況後必定儘速應處，以守護民眾生命財產安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：不滿排氣管太大聲！中壢2男竟持刀追人 遭警方帶回

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