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影／康橋重傷學生完成7小時手術 校長勉勵：在眼淚中依然選擇前行

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導

康橋國際學校單車環島成年禮學生本月22日騎到彰化縣埤頭鄉，遭逆向轎車撞上，造成高一顏姓男學生頭部重創，23日轉院到台大後，日前仍在加護病房，昨天又完成一場7小時的手術，各項指數有好轉。

校長徐文淞說，家長、師生對顏男的遭遇都很心疼，醫生也有給大家信心，提到顏姓學生生命力堅強，加上年輕又有運動習慣，對復原都能加分，後續還有一連串手術、復健等考驗，校方也會繼續陪伴學生。

環島行程本月25日告一段落，徐文淞除了對學生感性談話，也在臉書寫下一篇文章，他說，「這原本是一場屬於青春熱血與堅持挑戰的旅程，然而命運卻在第9天，考驗了我們最真實的內心，那一場突如其來的事故，帶來的震撼與痛苦，我們都不會忘記。很遺憾仍有3名受傷同學無法一起現身完成環島里程碑的現場，但我們知道，他們的心一直和我們在一起。他們的堅強與勇敢，是我們每一位師生心中最深的牽掛與敬佩。」

「此次行程雖不平順，但我們也從中學習到很多」，徐文淞告訴學生，在這樣的創傷中，我們學到的不只是如何騎過一座座山頭，而是學會面對痛苦，也從痛苦中成長，學會了即使摔倒，仍要扶起自己，也扶起身邊的夥伴，這段旅程教會我們，真正的勇敢不是沒有眼淚，而是在眼淚中依然選擇前行。

康橋高一學生單車環島，是該校行之有年的傳統活動，意外發生後，有家長討論，未來是否續辦，仍有多數家長力挺，希望不要因噎廢食。康橋高一300名學生此次安排12天、945公里的「築夢康橋．壯遊台灣」環島行程，徐文淞說，師生們一起出發，也一起挺過風雨，當意外來臨，我們學會了堅強；在汗水與眼淚交織中，我們懂得了勇氣、同理與團結。紫緞帶繫起彼此的心，也記錄下每一次互相扶持、每一個不放棄的瞬間。

「這趟旅程或許未必完美，甚至帶著痛。但正是這份不完美，讓我們真正長大。」徐文淞勉勵學生，願這份成長，成為學生往後人生中，最深最深的一道光，「因為我們合力用愛，每一段路都是成長的證明，完成了這場真正的環台」。

康橋高一學生單車環島，是該校行之有年的傳統活動，意外發生後，有家長討論，未來是否續辦，仍有多數家長力挺，希望不要因噎廢食。圖／康橋國際學校秀岡校區提供
康橋高一學生單車環島，是該校行之有年的傳統活動，意外發生後，有家長討論，未來是否續辦，仍有多數家長力挺，希望不要因噎廢食。圖／康橋國際學校秀岡校區提供

康橋國際學校 環島 行程

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