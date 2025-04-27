她開車上路 被國光客運追撞再撞前車 車頭車尾全凹了
國光客運張姓司機今天開車行駛基隆市麥金路時，疑未注意車前狀況，撞上前方楊女駕駛的轎車。楊車又撞上前車，造成車頭、車尾都受損，更前方第4輛車也被波及。4車駕駛人都排除酒後駕車，楊女和同車乘客送醫，無大礙，事故原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心上午9時30分接獲報案，麥金路發生連環車禍，1兩國光客運和3輛轎車發生碰撞，派遣人車前往救護，到場發現楊女和同車女性乘客受輕傷送醫，另3名駕駛和其他乘客都無大礙。
車禍發生後，員警到場測繪採證，對於50多歲張男、30多歲楊女和分為50、40多歲兩名陳姓駕駛人實施酒測，數值均為0，非酒後駕車肇事。
警方初步調查，4輛事故車輛都行駛麥金路內側車道，國光客運張姓司機，疑未注意車前狀況，車頭楊女駕駛的轎車車尾，楊女的車頭再推撞陳男的車尾，陳的車頭再推撞前同姓陳男子駕駛的轎車車尾。
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