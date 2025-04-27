快訊

連機組員都敢偷！空服員揭竊賊手法：登機前後都有潛在危機

星期人物／教宗辭世交接期 攬權的法雷爾樞機接班有望？

00919「整體結構穩固」本季配息會降嗎？存股哥猜：殖利率維持年化12％的水準

蘆竹警無畏風雨大規模掃蕩不法 雷霆除暴成效曝光

桃園電子報／ 桃園電子報

為展現守護轄區治安的鐵腕決心，桃園市警察局蘆竹分局於4月25日及26日晚間，秉持「雷霆除暴」之精神，無懼風雨，再次啟動大規模掃蕩行動。針對轄內易成犯罪溫床之場所，如KTV、汽車旅館、按摩院、麻將館、電子遊藝場、釣蝦場等多處治安顧慮場所，展開嚴密擴大臨檢專案勤務，強力淨化蘆竹治安，誓要讓犯罪份子在蘆竹難以遁形，為市民創造安全新高度。

616624
蘆竹分局於4月25日及26日晚間，秉持「雷霆除暴」之精神，無懼風雨，再次啟動大規模掃蕩行動。圖：讀者提供

蘆竹分局指出，次「雷霆除暴擴大臨檢」勤務，警方展現高效執行力，共計投入65人次警力，以周詳的勤務規劃與堅決落實，對出入複雜人員逐一仔細確認身份，並針對任何可疑犯罪對象進行深入盤查，精準壓縮犯罪空間，充分展現警方維護轄區治安的決心與強大能力。勤務成果豐碩，共計查獲各類犯罪嫌犯達14人，包含詐欺案件5件5人、竊盜通緝1件1人、詐欺通緝4件4人、侵佔通緝1件1人、其他案類3件3人。

616625
次「雷霆除暴擴大臨檢」勤務，警方展現高效執行力，共計投入65人次警力。圖：讀者提供

蘆竹分局長楊贊鈞強調，此次「雷霆除暴擴大臨檢」行動，不僅彰顯了蘆竹警方維護治安的堅定立場，更以實際行動證明，警方打擊犯罪的決心絕不因任何因素而動搖，風雨無阻，勇往直前。蘆竹分局將持續秉持「除惡務盡」之信念，常態性針對轄區治安重點區域，規劃執行各項強勢掃蕩勤務，以強勁的執法力度，徹底消弭犯罪根源，堅定確保蘆竹地區的社會治安達到全新高度，致力打造讓市民安心、宜居的優質城市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警無畏風雨大規模掃蕩不法 雷霆除暴成效曝光

延伸閱讀：

  1. 桃園啟動「關稅衝擊聯合因應小組」 將辦理產業座談與訪視
  2. 假投資詐團據點掛匾額「仁者無敵」 逾50成員被逮17人羈押

桃園 臨檢 通緝

延伸閱讀

桃園蘆竹坑子五號橋護岸掏空 市府斥千萬整治

NBA／飆新高38分助雷霆橫掃灰熊 亞歷山大自豪心態成長

NBA／遺憾莫蘭特重摔受傷退場 雷霆主帥：那是一次乾淨的攻防

NBA／落後29分大逆轉灰熊 雷霆3人得分破20搶先聽牌

相關新聞

影／台中沙鹿路向上路今又大小車嚴重撞 7人輕重傷1人命危

台中市沙鹿路向上路長下坡又發生追撞車禍，今天上午聯結車和多車追撞， 至少7人輕重傷送醫，1人命危，新設的區間測速桿也被撞...

板橋暗夜槍響1死1重傷 女畫家頭部中彈...遭35歲前夫開槍轟殺

新北市板橋凌晨驚傳槍響！35歲謝男疑因與前妻陳女發生爭執，怒朝陳女開槍導致陳女頭部中彈當場死亡，謝男隨後也中彈倒地。警方...

板橋凌晨驚傳槍響 開槍殺前妻1死...男命危

新北市板橋區今天凌晨驚傳槍擊案。35歲謝姓男子疑不明原因持槍朝前妻陳女頭部開槍，陳女頭部中彈倒地後，謝男也中槍倒地。警方...

台中大里天然氣移管氣爆6人送醫 欣林天然氣道歉了

欣林天然氣公司今天下午在台中大里東南路148巷遷移管線時氣爆，8人灼傷，6人送醫治療。欣林天然氣稍早發布新聞稿表示，針對...

影／抓到了！高雄檔車騎士停紅燈自慰 警查是水電工...落網辯這理由

高市一名騎檔車的男騎士23日上午8時許在鳳山區路口停紅燈，竟在一名女騎士身旁，掏鳥打手槍，過程被他車拍下PO網，有網友罵...

台中大雅凌晨傳槍聲？十多人互毆還拿出狼牙棒 6人受傷送醫

台中市大雅區今天凌晨傳出槍聲？警方調查，10多人街頭互毆還有人拿出狼牙棒反被打，共有6人受傷送醫，警方表示已帶回涉案人調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。