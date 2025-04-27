為展現守護轄區治安的鐵腕決心，桃園市警察局蘆竹分局於4月25日及26日晚間，秉持「雷霆除暴」之精神，無懼風雨，再次啟動大規模掃蕩行動。針對轄內易成犯罪溫床之場所，如KTV、汽車旅館、按摩院、麻將館、電子遊藝場、釣蝦場等多處治安顧慮場所，展開嚴密擴大臨檢專案勤務，強力淨化蘆竹治安，誓要讓犯罪份子在蘆竹難以遁形，為市民創造安全新高度。

蘆竹分局於4月25日及26日晚間，秉持「雷霆除暴」之精神，無懼風雨，再次啟動大規模掃蕩行動。圖：讀者提供

蘆竹分局指出，此次「雷霆除暴擴大臨檢」勤務，警方展現高效執行力，共計投入65人次警力，以周詳的勤務規劃與堅決落實，對出入複雜人員逐一仔細確認身份，並針對任何可疑犯罪對象進行深入盤查，精準壓縮犯罪空間，充分展現警方維護轄區治安的決心與強大能力。勤務成果豐碩，共計查獲各類犯罪嫌犯達14人，包含詐欺案件5件5人、竊盜通緝1件1人、詐欺通緝4件4人、侵佔通緝1件1人、其他案類3件3人。

此 次「雷霆除暴擴大臨檢」勤務，警方展現高效執行力，共計投入65人次警力。 圖：讀者提供

蘆竹分局長楊贊鈞強調，此次「雷霆除暴擴大臨檢」行動，不僅彰顯了蘆竹警方維護治安的堅定立場，更以實際行動證明，警方打擊犯罪的決心絕不因任何因素而動搖，風雨無阻，勇往直前。蘆竹分局將持續秉持「除惡務盡」之信念，常態性針對轄區治安重點區域，規劃執行各項強勢掃蕩勤務，以強勁的執法力度，徹底消弭犯罪根源，堅定確保蘆竹地區的社會治安達到全新高度，致力打造讓市民安心、宜居的優質城市。

本文章來自《桃園電子報》。原文：蘆竹警無畏風雨大規模掃蕩不法 雷霆除暴成效曝光