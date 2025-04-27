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楊梅警維持轄區治安平穩 86警力雷霆出擊遏止犯罪

桃園電子報／ 桃園電子報

4月25日及26日桃園市楊梅警分局結合警力共86名執行「雷霆除暴專案行動」，針對轄區內易滋生犯罪的地點進行臨檢威力掃蕩，此外警方亦於重要道路擺設臨檢站，對於往來的車輛執行稽查工作，持續打擊不法分子。除兩日臨檢及路檢勤務外，其餘時間楊梅警方亦是不分晝夜，持續偵破各類案件，展現堅定掃蕩不法決心。

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打擊不法分子守護民眾財產安全，是警察的重要工作之一。圖：讀者提供

楊梅分局本周雷霆除暴行動專案成果，累計查獲違反毒品危害防制條例7件7人，詐欺車手5件5人，詐欺等通緝20件20人，另查獲公共危險罪7件7人，以及其他各類破獲函送案件共49件55人。

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楊梅分局結合警力共86名執行「雷霆除暴專案行動」，針對轄區內易滋生犯罪的地點進行臨檢威力掃蕩。圖：讀者提供

楊梅分局長張仁傑表示，打擊不法分子守護民眾財產安全，是警察的重要工作之一，楊梅分局將持續於各治安熱點、出入較為複雜之場所實施臨檢；重要路段執行路檢，同時落實各項重點警政工作，期望有效遏止各類違法情事以達淨化轄區治安，維持治安平穩之目標。

本文章來自《桃園電子報》。原文：楊梅警維持轄區治安平穩 86警力雷霆出擊遏止犯罪

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臨檢 警察

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