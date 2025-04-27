影／抓到了！高雄檔車騎士停紅燈自慰 警查是水電工...落網辯這理由

高市一名騎檔車的男騎士23日上午8時許在鳳山區路口停紅燈，竟在一名女騎士身旁，掏鳥打手槍，過程被他車拍下PO網，有網友罵超變態、在油桶上「烤香腸」，警以車追人，昨晚通知涉案的李姓男子到案；據查，李男是20歲水電工，辯工作壓力大才做此行為。

鳳山警分局指出，李男到案說明後，將依性騷擾相關法令辦理，另涉刑法第234條公然猥褻罪移送高雄地檢署偵辦，。

臉書社團「高雄大寮大小事」有網友昨天上午貼文指，最近大寮變態真的很多，提醒各位在路上要多加注意自已的人身安全，並指已向警方報案。

原PO並附上影片，只見影片中一些機車族行駛在鳳山區鳳捷路及環河街口，路口紅燈後，機車騎士停下，其中一名騎檔車的男騎士將車停在一名女騎士身旁，男騎士看了女騎士一眼後，竟然掏出生殖器邊看女騎士邊打手槍，當時女騎士滑手機，絲毫未查身旁騎士露鳥打手槍的噁行，但過程被他車行車記錄器錄下PO網。

有網友看到影片直呼「光天化日下溜鳥，要透氣也不是這樣吧」、「白天也敢這樣，都不怕被打」、「怎麼那麼變態？又恐怖」；有網友則指出，「檔車當手排在開」；有網友笑稱，騎士打手槍的行為是在油桶上「烤香腸」，還提醒要拉手煞車較安全。

轄區鳳山警分局指出，民眾PO文指4月23日8時許在鳳山區鳳捷路及環河街口，疑有妨害風化之情事，經查轄區埤頂所尚未接獲民眾報案；後警方以車辨系統並擴大調閱監視器，以車追人。