板橋暗夜槍響1死1重傷 女畫家頭部中彈...遭35歲前夫開槍轟殺

新北市板橋凌晨驚傳槍響！35歲謝男疑因與前妻陳女發生爭執，怒朝陳女開槍導致陳女頭部中彈當場死亡，謝男隨後也中彈倒地。警方接獲報案趕抵將2人送醫，但陳女傷重不治，謝男昏迷仍在急救中。確切案發原因仍待調查。

據了解，謝男與陳女一年多前共同承租板橋區文聖街1間民宅，謝男擔任工人，陳女則是1名畫家，平時在租屋處開設畫室教授學生繪畫。

雙方1個多月前因故離異，但仍同居在這處租屋處內。今天凌晨2時許雙方疑因感情問題爆發爭執，謝男竟持槍朝陳女頭部轟擊，陳女頭部中彈倒臥血泊當場死亡，謝男犯案後也自戕倒地。

陳女在事發前曾傳訊給友人透露自己可能有危險，友人得知後立即至派出所報警。海山警方獲報趕抵，進入屋內後驚見謝男與陳女倒臥房內，2人均頭部中彈，陳女已明顯死亡，謝男則昏迷由救護車送醫急救，目前仍命危搶救中。

鄰居表示，謝男與陳女之前曾發生多次爭吵，讓附近住戶不堪其擾，不料今天竟發生凶殺案。警方目前已封鎖現場進行採證，下午將報請檢察官相驗，以釐清槍枝來源以及行凶原因。