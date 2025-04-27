中壢體育園區埤塘遭倒大量廢土 桃市府鐵腕法辦負責人

非法濫倒廢土頻傳，桃園市中壢體育園區新完工的人行道、交通號誌3月時被發現屢有損壞，市府跨局處追查，發現南側約500公尺1處埤塘遭人非法棄土，面積廣達2000多坪、廢土量逾1萬立方公尺，市府22日查扣作業中的挖土機，並將現場負責人移送法辦，涉案的建築工地也勒令停工。

市府表示，本次遭傾倒廢土的埤塘位於中壢體育園區附近，為私人產權，屬都市計畫農業區。今年3月工務局例行性巡查時，發現體育園區新完工的人行道遭破壞、交通號誌被撞壞，循線發現有砂石車、挖土機進出傾倒土方情形，隨即展開調查。

經數日調查監控，發現該地大量砂石車進出，市府立即整合都發局、環保局、警察局及建管處資源展開聯合查緝。面對惡意業者持續違法，市府除依「都市計畫法」開出累計60萬元的高額罰單外，更升級執法強度，直接依廢清法扣留現場作業機具，由於當天同時發現傾倒範圍已擴大至對側另一口埤塘，市府也再祭出最高限額30萬元罰單。

都發局表示，目前已有掌握複雜的土方網絡，來源包括境內建築工地及外縣市業者，建管處已對確認涉案的工地勒令停工，並將命令全數違法棄置土方載回原處，初步勘查，非法傾倒區域面積高達2000多坪，預估廢土量超過1萬立方公尺，將依法要求地主及行為人改善。

都發局表示，桃園對全市境內工地出土須加裝GPS追蹤制度實施多年，但廢土問題已成為全國性系統問題，不僅限於單一縣市。由於廢土來源橫跨多個縣市，呼籲中央與地方政府聯手修法，制定更完整配套政策，才能從源頭管控土石方流向。