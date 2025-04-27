高雄男半夜吊在帆布廣告外牆上 僅靠雙手支撐狂喊「救命」
「救我！救我！」有1名男子今天凌晨3時許被人發現，垂掛在高雄鼓山區明華路某棟大樓外牆帆布廣告看板上，不斷呼喊救命，由於所在之處高約11層樓，消防局獲報後出動雲梯車到場，成功將受困的43歲黃姓男子救下，送醫檢查後無礙，黃向警方稱心情不佳，受困原因待釐清。
今天凌晨3時許，住在附近的民眾不斷聽到有人高喊「注意」、「救救我」，正值半夜引起入睡市民警覺，打開窗戶才發現有人攀在帆布廣告牆上等候救援。
警消獲報後出動雲梯車到場，成功將受困的黃姓男子救下，他用雙手緊抓帆布看板，脫困後體力差點不支，所幸送醫檢查後無大礙，但為何會受困在平常人無法到達的地方，黃男有苦難言，據悉他最近心情不好，受困原因待釐清。
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