太大意了！越南人轎車後車廂沒關好 被警查出已失聯6年

第四警分局黎明所近日巡邏時，發現一輛休旅車後車廂沒關，車內擺放工具等雜物，隨時恐掉落路面，警方攔查，開車的越南籍男子宣稱沒帶證件，但請朋友傳送的證件照中有頭髮，男子卻是光頭，長相差異大，警方清查後，確認阮姓男子已失聯6年，依法查辦。

第四警分局黎明所警員王仁園17日巡邏時，行經南屯區惠中路三段時，發現一輛休旅車後車廂敞開，車內工具與物品隨車搖晃、幾近掉落，行駛在車流中相當危險，基於安全考量，立即上前攔查提醒駕駛注意。

警方發現，車內越南籍阮姓男子（60歲）神情慌張，面對詢問支支吾吾，警方要求他提供證件時，阮遲無法提供任何證件，只稱自己在台中梧棲某地工作，證件放在宿舍未帶在身上，還說可請朋友傳送居留證照片以證明身分。

不過警方發現，阮男請朋友提供的證件照片有頭髮，與阮明顯不符，且長相也有明顯差異，阮自知難以狡辯，坦認從2018年以觀光名義入台後，四處打零工迄今，案發前是載同鄉去醫院，沒想到因後車廂而露餡。

全案警詢後依違反入出國及移民法規定，移請移民署台中專勤隊遣送出境。

第四警分局長陳祥麟表示，外籍人士應依法申辦與遵守簽證及居留規定，切勿逾期停留或從事非法工作，避免觸法受罰。