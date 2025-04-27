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她打左方向燈起步遭檢舉「未停讓行人」 法院撤銷罰單

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

郭姓女子開車在路邊臨停等人，乘客上車後，她打左轉方向燈駛入快車道，有行人直接從快車道走到行人穿越道上；郭女未及注意，持續前進，被民眾檢舉「未依規定停讓行人」，警方開單、交通局裁罰後，郭女不服提告，法院判決撤銷罰單。

判決書指出，郭姓女子2023年8月30日上午11時許，開車打左轉方向燈要從路邊駛入台南市市區一條馬路快車道，被民眾認為她不禮讓行人，拍下車號檢舉，警方開出「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」罰單。

交通局去年6月裁處郭女6000元罰鍰，並應參加道路交通安全講習；郭女不服，向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟，主張她是臨停在行人穿越道邊緣，車輛前懸已進入行人穿越道，當時前方並沒有行人穿越，所謂的行人正違規走在快車道。

郭女表示，後來該名行人從快車道轉向轉往行人穿越道，與她的車輛距離也達3公尺以上，行人違規穿越行人穿越道行為，超出一般人可預測，她無從反應，請求撤銷裁罰。

交通局認為，經檢視檢舉影像，可見現場路面劃設有枕木紋行人穿越道，標線清晰可辨，行人已步行至行人穿越道中，明顯有穿越馬路意圖，卻見郭女車輛於路邊起始，顯無禮讓行人之意；且郭女車輛與行人間距離僅約有2個枕木紋及1個間隔長，顯未達1個車道寬。

交通局指出，行人既已步入行人穿越道，郭女卻未注意停讓行人，甚至自始皆未減速禮讓，確有駕車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過違規行為。

法院當庭勘驗檢舉影像，行人原本確實行走於快車道上，自網狀線朝行人穿越道方向前進，郭姓女子車輛打右方向燈臨停於路面，等待乘客上車後，關閉車門，將右方向燈改為打左方向燈，往左起駛；此時行人仍未走到行人穿越道，快車道道陸續有轎車、小貨車通行，遮蔽住行人。

行人接下來突然轉向往行人穿越道方向行走，郭女車輛持續向左切入車道，此時車輛與行人間距離約3.5個枕木紋及3個間隔寬；行人於行人穿越道上行走時，郭女車輛亦持續往左偏行通過行人穿越道進入快車道，左側車身與行人間距離縮短約2個枕木紋及2個間隔寬。

法院認為，郭女往左行駛時，其前懸似有進入行人穿越道，當時車輛與行人間距離約3.5個枕木紋及3個間隔寬，共計320公分，已超過1個車道寬；依據交通部2021年3月函示：

「內政部警政署業於行經行人穿越道不禮讓行人已律定執法取締標準，路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上以距離行人『行進方向』1個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，違反者可依道路交通管理處罰條例第44條第2項舉發之。」

法院指出，依勘驗所見，既不能排除行人轉向行走於行人穿越道時，郭女車輛已因往左起駛致前懸進入行人穿越道，該時雙方距離超過1個車道寬，難僅以其後車輛與行人於行人穿越道行進間距離逐漸縮短至不足1個車道寬，即認郭女有相關違規。

法院審酌，交通局裁處郭女「駕車行近行人穿越道，有不暫停讓行人先行通過之違規」，於法未合，郭女訴請撤銷，為有理由，判決准許。

郭姓女子在路邊臨停等人，乘客上車後，她打左轉方向燈駛入快車道過程，有行人直接快車道走到行人穿越道上；郭女未及注意，持續前進，被民眾檢舉「未依規定停讓行人」。示意圖／本報資料照片
郭姓女子在路邊臨停等人，乘客上車後，她打左轉方向燈駛入快車道過程，有行人直接快車道走到行人穿越道上；郭女未及注意，持續前進，被民眾檢舉「未依規定停讓行人」。示意圖／本報資料照片

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