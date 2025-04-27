高雄20歲男騎士攔腰撞上大貨車 滿地血送醫急救後不治

高雄20歲林姓男子昨天上午11時許騎機車行經橋頭區成功北路時，與對向正左轉的大貨車發生碰撞，林男受傷倒地後送醫，急救後宣告不治，雙方都無酒駕，警方初判是楊姓大貨車駕駛轉彎未禮讓直行車先行，將依過失致死罪嫌移送法辦。

岡山分局昨日11時26分許獲報，在橋頭區成功北路與林北路口發生車禍，員警即刻趕至現場處置，當時林男已倒在地上，血流滿地無反應，緊急送醫急救後，仍宣告不治。

警方調查，大貨車楊姓駕駛（69歲）當時沿橋頭區成功北路北上，左轉進入林北路時，對向沿成功北路南下的林男因閃避不及，直接撞上楊男大貨車的車側，因楊男屬於轉彎車，未依規定禮讓直行車，才釀成事故。