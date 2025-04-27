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板橋凌晨驚傳槍響 開槍殺前妻1死...男命危
新北市板橋區今天凌晨驚傳槍擊案。35歲謝姓男子疑不明原因持槍朝前妻陳女頭部開槍，陳女頭部中彈倒地後，謝男也中槍倒地。警方到場後緊急將2人送醫急救，陳女傷重不治。警方初步調查謝男疑因感情糾紛槍殺前妻，確切案發原因仍待調查。
據了解，謝男與陳女2人已離異，雙方疑因感情糾紛發生爭執，謝男今天凌晨竟持槍朝前妻陳女開槍，導致陳女頭部中彈當場死亡，謝男隨後也中槍倒地，目前謝男昏迷還在醫院急救中，槍枝來源及案發原因仍待警方釐清。
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