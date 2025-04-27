影／高雄29歲男駕車衝撞路燈和消防栓畫面曝 車毀人無呼吸心跳

29歲陳姓男子今天上午7時許駕駛Toyota Altis行經高市鳳山區議會路與光華路口，不明原因跨越雙黃線後失控衝至對向車道後，猛撞路燈及消防栓，導致車頭全毀、安全氣囊爆開，路燈也被撞斷，陳男當場無呼吸心跳，被送醫搶救。

鳳山警分局指出，陳姓男子今天上午7時許駕駛Toyota Altis轎車沿議會路由西向東方向行駛，隨後不明原因跨越雙黃線，整輛車偏移，駛至對向車道，自撞路燈桿及路邊消防栓。

陳男轎車車頭撞爛、凹陷，擋風玻璃碎裂，安全氣囊爆開，路燈桿被撞斷成兩截，消防栓脫離地面，陳男卡在座位上動彈不得，失去意識。