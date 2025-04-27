忘記哥已過世多年 台中失智婦凌晨搭車想赴哥哥靈堂祭拜

台中一名失智婦人凌晨搭車從東勢區要到潭子區赴哥哥靈堂祭拜，她想到半夜到訪會打擾親友，在豐原區一家超商休息，員警到超商關心才查出，她哥哥已過世多年，婦人忘記，以為哥哥將出殯，急著趕到靈堂送哥哥最後一程。

豐原警分局合作派出所長李建興、警員溫偉智本月24日凌晨1時許獲報，豐原區鎌村路的超商內有長者疑似迷途。警方趕抵現場後，發現87歲劉姓婦人神情落寞獨自坐在超商內，與其對談得知，她因思念不久前過世的兄長，深夜從東勢搭車要到潭子靈堂祭拜，途中因顧慮深夜拜訪會打擾親友，才會決定在超商內稍作休息，等天亮後再前往致意。

警方考量婦人安全，主動聯繫其家住豐原的女兒才知，劉婦患有失智症，她哥哥早已於數年前離世，但她仍不時記錯時間，甚至多次獨自外出「尋親」。

警方發現劉婦未帶手機，若再獨自外出，恐將增加尋人困難，建議家屬可考慮讓其配戴GPS定位設備，善用科技工具即時掌握長者動向，降低走失風險，守護長輩安全，家屬感謝警方貼心協助。