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忘記哥已過世多年 台中失智婦凌晨搭車想赴哥哥靈堂祭拜

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中一名失智婦人凌晨搭車從東勢區要到潭子區赴哥哥靈堂祭拜，她想到半夜到訪會打擾親友，在豐原區一家超商休息，員警到超商關心才查出，她哥哥已過世多年，婦人忘記，以為哥哥將出殯，急著趕到靈堂送哥哥最後一程。

豐原警分局合作派出所長李建興、警員溫偉智本月24日凌晨1時許獲報，豐原區鎌村路的超商內有長者疑似迷途。警方趕抵現場後，發現87歲劉姓婦人神情落寞獨自坐在超商內，與其對談得知，她因思念不久前過世的兄長，深夜從東勢搭車要到潭子靈堂祭拜，途中因顧慮深夜拜訪會打擾親友，才會決定在超商內稍作休息，等天亮後再前往致意。

警方考量婦人安全，主動聯繫其家住豐原的女兒才知，劉婦患有失智症，她哥哥早已於數年前離世，但她仍不時記錯時間，甚至多次獨自外出「尋親」。

警方發現劉婦未帶手機，若再獨自外出，恐將增加尋人困難，建議家屬可考慮讓其配戴GPS定位設備，善用科技工具即時掌握長者動向，降低走失風險，守護長輩安全，家屬感謝警方貼心協助。

豐原分局今年1至3月共尋獲48名失蹤人口，其中失智症患者共5名，分局長林大為建議，家中若有易走失家人，應多加留意其動向，並協助配戴留有聯絡方式飾品、證件或手機，也可向社會局申請愛心手鍊，或至直轄(縣)市警察局各分局偵查隊申請指紋建檔，以利警方能迅速確認身分，使走失者能在最短時間與家人團聚。

台中市豐原警分局員警在超商關懷一名婦人，她失智想到潭子區哥哥靈堂祭拜。圖／警方提供
台中市豐原警分局員警在超商關懷一名婦人，她失智想到潭子區哥哥靈堂祭拜。圖／警方提供

失智症 豐原 超商

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