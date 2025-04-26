台中大里天然氣移管氣爆6人送醫 欣林天然氣道歉了

欣林天然氣公司今天下午在台中大里東南路148巷遷移管線時氣爆，8人灼傷，6人送醫治療。欣林天然氣稍早發布新聞稿表示，針對此次工程意外事件，公司深感抱歉，將持續關懷傷者，並檢討缺失，落實承包商及監工人員教育、職安訓練，強化施工安全。

經發局說明，欣林天然氣公司疑似施工接氣時因舊管天然氣殘氣外洩，遇上電融作業，造成閃燃。事故造成現場8人受傷，其中6人分送亞大醫院、大里仁愛醫院及中山附醫治療，送醫6人，包括欣林公司人員1人及承攬廠商5人，另2人未送醫，並導致26戶家庭用戶停氣，經欣林公司搶修作業，已在傍晚5時50分修復完成並復氣。

勞工局指出，勞工局經派員到場職業災害檢查，針對違反職業安全衛生法，勒令施工單位停工改善，並且重罰，處以最高罰30萬元。此外，勞工局同步啟動「職業災害勞工個案管理服務」機制，協助傷患處理相關後續事宜，並將此案列為防災宣導案例，防範類似事故再次發生。

台中市民政局長吳世瑋說，盧秀燕獲悉後，立即指派南區區長李美麗、霧峰區長張慶庸及大里區長鄭正忠分別前往醫院關懷慰問受傷人員並致贈慰問金，目前傷者均已返家休養，6名傷者也感謝盧秀燕及市府團隊的關心。

欣林天然氣公司說明，公司工程承包廠商執行天然氣管線接管工程，在2時50分因舊管殘氣導致閃燃起火，導致現場7名員工輕微燙傷，均立即送醫治療，治療後已陸續返家休息。