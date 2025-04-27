大里天然氣移管氣爆 6人送醫

台中市大里區東南路一四八巷遷移天然氣管線工程昨傳出氣爆意外，八名工人遭灼傷，其中六人送醫治療。記者趙容萱／攝影 台中市大里區昨傳出氣爆意外，欣林天然氣公司工人遷移天然氣管線時，疑天然氣管線填塞不完整，造成洩漏，遇高溫引發氣爆，八名工人遭灼傷，其中六人送醫，事故原因待查，勞工局將追究業者肇責，並重罰卅萬元。

大里區東南路一四八巷昨天下午傳出氣爆意外，消防局獲報立即派遣消防人員前往現場，警方也在周邊圍起警戒線，並疏導交通。

消防局第三大隊組長鍾旺哲說，現場為天然氣管線移置作業，疑天然氣管線填塞不完整，造成洩漏，遇高溫引燃氣爆；因到場偵測發現還有些微天然氣洩漏，立即射水防護，經偵測已止漏完畢。

從監視器畫面顯示，現場在路面開挖長約三米、寬約二米的施工坑，並設有天然氣管線施工中的改道標示，以及周邊警戒設施，當時工人正圍在施工坑周邊作業，突然間大火從施工坑噴出，眾人有被燒到，紛紛跑離，還有工人遭灼燒痛到在地上打滾。

附近居民表示，當時聽到外面有施工人員大叫，出門發現，施工坑還在噴火，已有人拿滅火器滅火，一名男子臉部被燒到，頭髮被燒到捲曲，正在沖水降溫，她立即進屋拿冰枕讓對方冰敷。

現場施工人員表示，當時現場施工進入尾聲，正在安裝管線，準備收工，不知何故突然施工坑噴火。送醫六人的傷勢，多在臉部及手臂，為全身百分之五至八、一至二級燒燙傷。