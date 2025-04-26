周圍站滿警！五旬車手取款「專心數錢」 當場遭壓制逮捕

桃園又有人陷入投資詐騙，幸好這次他被騙損失幾十萬元後終於清醒，於是向桃園市桃園警分局武陵派出所報案，警方立刻組成查緝小組並啟動百盞計畫，今天上午五旬陳姓車手又出面取款，當場還低頭專心數錢，殊不知，已遭警包圍。

詐騙集團真是連周末也不休息！今天一早主動聯絡被害人，要他再注金50萬餘元投資，便能領回數百萬的獲利，被害人於是通知警方，當53歲陳姓車手出面取款，正低頭忙著專心點鈔時，渾然不覺四周已站滿員警，當場遭壓制逮捕。

桃園分局除起獲陳姓車手配戴的偽造投資公司財務部財務元的員工證件外，及要交給被害人收據等物品，將持續擴大追查車手幕後的集團；警方呼籲，民眾投資應循正當管道，切勿輕信未經查證訊息，以免成為詐騙受害人。