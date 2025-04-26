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周圍站滿警！五旬車手取款「專心數錢」 當場遭壓制逮捕

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園又有人陷入投資詐騙，幸好這次他被騙損失幾十萬元後終於清醒，於是向桃園市桃園警分局武陵派出所報案，警方立刻組成查緝小組並啟動百盞計畫，今天上午五旬陳姓車手又出面取款，當場還低頭專心數錢，殊不知，已遭警包圍。

詐騙集團真是連周末也不休息！今天一早主動聯絡被害人，要他再注金50萬餘元投資，便能領回數百萬的獲利，被害人於是通知警方，當53歲陳姓車手出面取款，正低頭忙著專心點鈔時，渾然不覺四周已站滿員警，當場遭壓制逮捕。

桃園分局除起獲陳姓車手配戴的偽造投資公司財務部財務元的員工證件外，及要交給被害人收據等物品，將持續擴大追查車手幕後的集團；警方呼籲，民眾投資應循正當管道，切勿輕信未經查證訊息，以免成為詐騙受害人。

分局長王智民說，警政署目前正實施「百斬計畫獎五萬專案」，號召全民檢舉詐欺取款車手，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，經向警方檢舉成功，於拘提或逮捕移送後，即可獲頒新台幣5萬元檢舉獎金，呼籲所有民眾齊心消滅詐騙犯罪。

詐騙集團連周末都不休息，緊盯著被害人要他們繼續投入資金，所幸這名被害人提早清醒，面交之前已經報警，讓桃園警分局又逮到1名車手。記者陳恩惠／翻涉
詐騙集團連周末都不休息，緊盯著被害人要他們繼續投入資金，所幸這名被害人提早清醒，面交之前已經報警，讓桃園警分局又逮到1名車手。記者陳恩惠／翻涉
詐騙集團連周末都不休息，緊盯著被害人要他們繼續投入資金，所幸這名被害人提早清醒，面交之前已經報警，讓桃園警分局又逮到1名車手。記者陳恩惠／翻涉
詐騙集團連周末都不休息，緊盯著被害人要他們繼續投入資金，所幸這名被害人提早清醒，面交之前已經報警，讓桃園警分局又逮到1名車手。記者陳恩惠／翻涉

桃園 詐騙集團 車手

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