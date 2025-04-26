超變態！高雄檔車騎士停紅燈竟自慰 網怒批在油桶上「烤香腸」

高市一名騎檔車的男騎士，23日上午8時許在鳳山區一處路口停等紅燈時，在一名女騎士身旁公然打手槍，過程被他車拍下PO網，怒罵超變態；有網友笑稱騎士在油桶上「烤香腸」，還提醒要拉手煞車較安全；警方指已根據車號追查騎士身分。

臉書社團「高雄大寮大小事」有網友貼出今天上午貼文指，最近大寮變態真的很多，提醒各位在路上要多加注意自已的人身安全，並指已向警方報案。

原PO並附上影片，影片中一些機車族行駛在鳳山區鳳捷路及環河街口，路口紅燈後，機車騎士停下，其中一名騎檔車的男騎士將車停在一名女騎士身旁，當時女騎士滑手機，男騎士看了女騎士一眼後，竟然掏出生殖器打手槍，過程被他車行車記錄器錄下PO網。

有網友看到影片直呼「光天化日下溜鳥，要透氣也不是這樣吧」、「白天也敢這樣，都不怕被打」、「怎麼那麼變態？又恐怖」；有網友則指出，「檔車當手排在開」；有網友笑稱，騎士打手槍的行為是在油桶上「烤香腸」。